В Хабаровске завершился чемпионат России по боксу среди мужчин. Сегодня, 26 августа, победителем в весовой категории 48 кг стал боксер из Златоуста Эдмонд Худоян. Также челябинский спортсмен Андрей Стоцкий добыл серебряную награду, а Максим Стахеев и Ильяс Додаржонов завоевали бронзовые медали. Это лучший результат у нашего региона за последние 16 лет, сообщает Федерация бокса России.
В финальном поединке Эдмонд Худоян победил соперника из Новосибирской области Артыша Сояна в весовой категории 48 кг и принес Челябинской области долгожданное золото. Для бронзового призера чемпионата мира — 2023 это уже пятая золотая медаль, завоеванная на чемпионатах России. Другой челябинский боксер Андрей Стоцкий тоже дошел до финала в весовой категорий 92 кг. Однако в битве за титул уступил Рамазану Ханапиеву из Санкт-Петербурга и завоевал серебро чемпионата страны.
Южноуральские боксеры Максим Стахеев (51 кг) и Ильяс Додаржонов (75 кг) стали бронзовыми призерами. Максим в полуфинале уступил более опытному сопернику из Бурятии. А для Ильяса Додаржонова бронза чемпионата страны является наивысшим достижением в карьере. В полуфинале Ильяс уступил сопернику из Татарстана, но уверенно провел три первых боя. Ученик главного тренера сборной команды Челябинской области по боксу Фаригата Касымова показал высокий уровень мастерства и выполнил норматив «Мастера спорта России».
Добавим, что накануне в Екатеринбурге завершился турнир по боксу, который проходил в рамках Международного фестиваля университетского спорта. Челябинские боксеры показали выдающиеся результаты, завоевав полный комплект наград. Победителем турнира стал студент УралГУФКа Эдуард Габитов.
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