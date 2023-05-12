Боксер Эдмонд Худоян принес сборной России первую медаль чемпионата мира

В полуфинале спортсмен из Златоуста уступил сопернику из Казахстана

На чемпионате мира по боксу в Ташкенте (Узбекистан) завершил свое выступление Эдмонд Худоян. Спортсмен из Златоуста уступил в полуфинале чемпиону Азии-2022 Санжару Ташкенбаеву из Казахстана и стал обладателем бронзовой медали. Это первая награда российской сборной на турнире, которая выступает с национальной символикой, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

На пути к полуфиналу южноуральский спортсмен одержал три уверенные победы. Наш земляк взял верх над Нуроллахом Ойала (Турция), Хамзу Ессаади (Марокко) и Вуттичаем Юрачаи (Таиланд). Причем последний был посеян на турнире под вторым номером, выигрывал серебро ЧМ-2021.

Увы, в полуфинальном поединке Эдмонд Худоян в равном бою уступил представителю Казахстана. Санжар Ташкенбаев, чемпион Азии-2022, безупречно, тактически грамотно провел поединок против россиянина, встречая его контратаками. Спортсмен из Златоуста, уступив в первом раунде, вынужден был раскрываться, идти ва-банк и, как результат, пропускать немало ударов.

Эдмонд Худоян принес сборной России первую медаль на ЧМ-2023. Это его второй опыт участия на подобных соревнованиях. Два года назад боксер из Златоуста был дисквалифицирован судьями, а теперь стал бронзовым призером турнира.

Отметим, что сегодня, 12 мая, в полуфинальных боях будут представлены еще пять российских спортсменов. Все они уже гарантировали себе как минимум бронзовые медали.