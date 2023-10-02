Челябинка Ирина Автина победила призера чемпионата мира по боксу

В спортшколе «Алмаз» прошли соревнования, посвященные памяти Николая Попкова

В Челябинске завершился Всероссийский турнир по боксу, посвященный памяти Николая Попкова. Соревнования собрали более 100 участников из 14 регионов страны. Главным событием стал поединок в весовой категории до 63 кг среди женщин, в котором Ирина Автина одержала победу над призером чемпионата мира Екатериной Дынник из Кемерово, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Вряд ли большинство участников были знакомы или наслышаны о том, кто такой Николай Попков и какую роль он сыграл в развитии женского бокса в Челябинской области. Между тем успехи наших девушек во многом связаны с этим именем. Именно при его участии в начале 2000-х годов на базе спортклуба «Урал» был создан центр олимпийской подготовки. И все не только топовые боксеры-мужчины, но и девушки (а их к тому времени было уже немало) получили возможность совершенствовать свое мастерство, выходить на новый уровень развития.

Поэтому логично, что турнир памяти Николая Попкова в Челябинске проводился исключительно среди девушек-боксерш. И очень здорово, что он получил такую географию. В этом году на ринг спортшколы «Алмаз» вышли более 100 спортсменок из 14 регионов страны. Причем состав участников получился весьма представительным. Среди них, например, были и два мастера спорта международного класса — трехкратная чемпионка России Анна Аэдма (Камень-на-Оби) и бронзовый призер чемпионата мира Екатерина Дынник (Кемерово).

«Команда из Кузбасса приехала к нам в Челябинск очень сильным составом. Но и у нас девчонки сильные, становились победителями и призерами российских и международных соревнований. Не сомневаюсь, что они покажут красивый бокс и проявят себя с лучшей стороны», — заверил перед стартом финальных боев директор СШОР «Алмаз» Владимир Репкин.

Кстати, каждая из спортсменок решала свои задачи. Перспективные спортсменки получали соревновательную практику и опыт, а опытные и уже титулованные боксерши проверяли свою готовность к ноябрьскому чемпионату России. Именно там им предстоит выкладываться на максимум и доказывать свою состоятельность.

В этом случае можно только порадоваться за челябинку Ирину Автину. Она уже три раза становилась призером чемпионата России. И теперь подходит к главному старту сезона в отличной боевой готовности. В поединке против Екатерины Дынник она показала очень качественный бокс. Спортсменка из Кузбасса после боя сказала, что не ожидала такой прыти от соперницы.

«Мы с Ириной уже раза четыре встречались на ринге. Сегодня она победила заслуженно. Я пыталась сократить дистанцию, выйти на удобную для себя позицию для удара. Но Ира здорово тактически провела бой. Она показала какой-то запредельный уровень бокса. Но я не расстраиваюсь, поздравляю ее с победой. Надеюсь, увидимся с ней на ринге на чемпионате России», — рассказала Екатерина Дынник корреспонденту «Первого областного».

Готовится к ответственному турниру и восходящая звездочка челябинского бокса Ева Никитина. Победительница первенства Европы впервые выступит на национальном чемпионате среди взрослых спортсменок. Говорит, что есть небольшое волнение. Но уверяет, что станет для соперниц «крепким орешком».

Что касается турнира в Челябинске, то здесь она разобралась со всеми соперницами легко и уверенно. Но запомнилась еще не только благодаря ярким тату на теле, но и яркой униформой: в ринге Ева Никита «порхала как бабочка» в стильной женской боксерской юбочке.

«Мы же девушки, нам хочется быть красивыми и женственными. Мне нравится больше в юбке боксировать, чем в шортах. Хотя это и не главное. Девушка обратит на себя внимание в поединке не по внешнему виду, а тем, как классно и технично она боксирует», — считает Ева Никитина.

Здесь же среди юниорок 17—18 лет уверенную победу одержала еще одна подопечная Кристины Борцовой. Полина Котегова из Миасса обрушила шквал атак на соперницу по финалу в весе до 54 кг. Розу Ананенко из Златоуста было искренне жаль, потому что погасить градом сыплющиеся удары было крайне сложно.

«В ринге сомнения быть не может. Если чувствуешь, что сильней соперницы, то нужно доказывать это в бою. Поэтому я с позиции силы действовала, шла в атаку первым номером и не давала оппонентке возможности продышаться», — рассказала после победного боя Полина Котегова.

Почетными гостями соревнований стали министр спорта Челябинской области Александр Гриб, заслуженный мастер спорта СССР по боксу, чемпион Европы Петр Галкин, директор Центра спортивной подготовки по боксу Челябинской области Константин Абакумов и другие.

Лучшим боксером среди женщин стала Ирина Автина (Челябинск). За «волю к победе» наградили Екатерину Дынник (Кемерово). Также призами были отмечены Алена Касьянова (Челябинск), Полина Котегова (Миасс), Софья Хворостухина (Челябинск).