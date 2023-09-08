В челябинском комплексе «Пегас» прошло награждение номинантов премии «Топ-50. Знаменитые люди Челябинской области». Победителем в номинации «Спорт» был признан уроженец Златоуста Эдмонд Худоян, который ранее стал пятикратным чемпионом страны по боксу, сообщает региональная федерация бокса.
Южноуральская премия выбирает лучших представителей по нескольким отраслям с 2015 года. Жители Челябинской области с помощью голосования выбирают самых достойных героев в каждом направлении.
В мае 2023 года боксер Эдмонд Худоян завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по боксу в Ташкенте (Узбекистан). А в августе этого года боксер в пятый раз в карьере стал чемпионом России. В финальном поединке в Хабаровске Эдмонд Худоян победил соперника из Новосибирской области Артыша Сояна в весовой категории 48 кг.
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