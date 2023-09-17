В Челябинске официально открыли новую набережную на Первом озере

В сквере в Тракторозаводском районе прошел «День бокса Южного Урала»

Сегодня, 17 сентября, в новом сквере у спортшколы «Алмаз» в Тракторозаводском районе Челябинска прошел большой спортивный праздник — «День бокса Южного Урала». Для гостей и жителей города организаторы приготовили несколько спортивных и интерактивных площадок, развлекательную программу, мастер-классы от титулованных чемпионов. Посетили событие губернатор Челябинской области Алексей Текслер и президент международной ассоциации бокса (IBA), президент Федерации бокса России Умар Кремлев, передает корреспондент ИА «Первое областное».

На новой набережной Первого озера в Тракторозаводском районе Челябинска сегодня было многолюдно. Здесь собрались не только любители бокса и единоборств, но и жители города, чтобы отметить два события — «День бокса Южного Урала» и официальное открытие нового сквера у спортшколы «Алмаз».

Под открытым небом гости праздника могли познакомиться с ведущими школами бокса Челябинской области, задать все интересующие вопросы специалистам, взять автограф у титулованных спортсменов. Ну и при желании записаться в понравившуюся спортшколу.

Мальчишки и девчонки также могли принять участия в интерактивных и спортивных конкурсах на силу, скорость, ловкость и координацию. На каждой из площадок работали профессиональные тренеры, которые помогали советами и ценными указаниями.

Посетили мероприятие и почетные вип-гости. Среди них губернатор Челябинской области, председатель наблюдательного совета региональной Федерации бокса Алексей Текслер, а также известный спортивный функционер, президент международной ассоциации бокса (IBA), президент Федерации бокса России Умар Кремлев.

Они прошли по территории сквера, ознакомившись с презентационными площадками спортивных школ, пообщались с известными тренерами и южноуральскими боксерами, а затем обратились к горожанам с главной сцены мероприятия.

«Бокс один из самых массовых и востребованных видов спорта в Челябинской области. В спортшколах региона им занимаются более 10 тысяч ребят. Приятно, что этот праздник проходит рядом с одной из самых успешных в Челябинске спортшкол „Алмаз“ — в новом сквере, который станет точкой притяжения для жителей района», — обратился к горожанам Алексей Текслер.

Умар Кремлев акцентировал свое внимание на том, что бокс, как и спорт в целом, является отличным инструментом в воспитании здорового поколения. Он призвал челябинцев вести активный образ жизни. И поблагодарил главу региона за то, что на Южном Урале уделяется большое развитию бокса, созданию необходимых условий для занятий по этому виду спорта.

«Челябинск всегда был заинтересован в боксе. Последнее время результаты южноуральских боксеров радуют. Я уверен, что Челябинск сможет отличиться в этом виде спорта еще много раз. Боксеры строят набережные, парки, скверы и в целом участвуют в жизни региона. Они ведут себя так, как должен вести себя каждый спортсмен, и мы на них рассчитываем. Приятно, что людей заинтересовывают такие мероприятия и на таких спортивных праздниках всегда много народу», — добавил Умар Кремлев.

Затем настал долгожданный момент. За высокие спортивные достижения губернатор вручил ключи от квартиры нашему титулованному боксу, призеру чемпионата мира Эдмонду Худояну.

«Это шикарный подарок. У меня нет слов. Я очень рад. И хочу от всего сердца поблагодарить Алексея Леонидовича! Приложу максимум усилий, чтобы пополнить свою коллекцию наград. Кстати, у меня пока еще нет олимпийской медали и титула чемпиона мира», — отметил Эдмонд Худоян.

Кроме того, Алексей Текслер вручил удостоверения мастеров спорта трем боксерам Челябинской области. Новые и долгожданные «корочки» получили Кирилл Плишкин (Копейск), Иван Лузин (Миасс) и Егор Горбушин (Челябинск).

По завершении официальной части мероприятия провели мастер-класс для всех желающих два титулованных боксера. Эдмонду Худояну помог это сделать чемпион мира Марк Петровский, а также призеры чемпионатов страны Максим и Светлана Стахеевы.

«Приятно видеть горящие глаза ребят. Они занимаются правильным и хорошим делом. Пусть не все из них станут чемпионами, но бокс поможет воспитать в них сильных и уверенных в себе людей», — отметил Марк Петровский.

В завершении праздничной программы Алексей Текслер и Умар Кремлев ознакомились с проектом «Бокс в школу», который активно реализуется в Челябинской области. Кроме того, глава региона ознакомился с проектом строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, который планируется возвести рядом со спортшколой «Алмаз». Возможно, новый спортивный объект появится в Тракторозаводском районе и он будет востребован как спортсменами, так и жителями района.

В завершении праздничной программы Алексей Текслер и Умар Кремлев ознакомились с результатами реализации проекта «Бокс в школу» в Челябинской области. И посмотрели онлайн-урок по боксу, который по видеосвязи из Челябинска провели для трех общеобразовательных школ области.

Кроме того, глава региона ознакомился с проектом строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и общежития для спортсменов, которые в будущем планируется возвести рядом со спортшколой «Алмаз».