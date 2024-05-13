У баскетбольного клуба «Славянка» появился новый титульный партнер

С нового сезона челябинская команда будет выступать при поддержке ЧКПЗ

Челябинская женская баскетбольная команда с нового сезона поменяет название и будет чаще проводить домашние матчи во дворце спорта «Торпедо». Руководство Челябинского кузнечно-прессового завода вновь возьмет шефство над клубом, став его генеральным партнером. В сезоне-2024/2025 челябинская команда выступит под своим историческим названием — «Славянка-ЧКПЗ», сообщает пресс-служба клуба.

Челябинский кузнечно-прессовый завод на протяжении многих лет оказывал финансовую поддержку челябинскому женскому профессиональному баскетбольному клубу. С 2001 по 2009 год «Славянка-ЧКПЗ» выступала в различных лигах чемпионата страны. Однако в 2015 году из-за финансовых проблем прекратила свое существование.

Два года назад было принято решение возродить женскую профессиональную баскетбольную команду в Челябинске. В минувшем сезоне она завоевала серебряные медали в Высшей лиге чемпионата России и теперь вновь возвращается на свою историческую родину.

«„Славянка“ — это часть спортивной истории. Не так много в Челябинске команд, которые могли бы порадовать болельщиков победой над действующим клубным чемпионом Европы. То, что „Славянка“ возвращается и будет играть во дворце спорта «Торпедо», — это, конечно, огромное событие в спортивной жизни города. Для многих юных челябинцев это будет огромным стимулом заниматься спортом и тренироваться. Считаю, что баскетбол надо развивать. Он очень демократичный, позволяет приучить детей к спорту с малых лет, дисциплинирует, развивает волю к победе», — считает депутат Государственной думы Валерий Гартунг.

Отметим, что в минувшем сезоне «Славянка» сыграла один из матчей чемпионата России в Высшей лиге на своей исторической родине — во дворце спорта «Торпедо» в Ленинском районе. Планируется, что в сезоне-2024/2025 она большинство домашних матчей проведет на этой площадке.