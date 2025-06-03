Баскетбольный клуб «Челбаскет» покинули четыре ведущих игрока

Вадим Стубеда, Вадим Третьяк, Андрей Семенов и Андрей Топтунов продолжат карьеру в других клубах

Челябинский клуб «Челбаскет» не стал продлевать контракты с четырьмя игроками, выступавшими в команде в сезоне-2024/2025. Покидают Южный Урал белорусские легионеры Вадим Стубеда и Вадим Третьяк, также штаб «Челбаскета» принял решение отказаться от услуг Андрея Семенова и Андрея Топтунова, сообщает пресс-служба клуба.

«Челбаскет» в сезоне-2025/2026 станет совершенно другим. Это стало ясно после того, как пресс-служба челябинского клуба стала объявлять об игроках, которые покидают команду. Так, две недели назад «Челбаскет» начал формировать состав на следующий сезон, сообщив, что покидают клуб четыре игрока: Дарол Эрнандес-Зиненко, Даниил Кочергин, Илья Подобедов и Ярослав Печенджиян. Чуть позже к ним присоединились Александр Лавников, Сергей Грашкин и Дмитрий Незванкин.

Теперь стало известно, что продолжат карьеру в других клубах еще четыре игрока основного состава «Челбаскета». Среди них — Вадим Стубеда, Вадим Третьяк, Андрей Семенов и Андрей Топтунов. Что касается первых двух, то белорусские легионеры провели не самый удачный сезон в челябинском клубе. Зато два других были одними из лидеров команды. Особенно это касается Топтунова — самого результативного игрока «Челбаскета», он являлся основным разыгрывающим в коллективе.

Завершил свою работу в Челябинске и главный тренер команды Михаил Терехов. Вместе с ним покинули коллектив ассистент главного тренера Алексей Нуждин и тренер по ОФП Дмитрий Шукаев.

Напомним, что формировать состав команды и тренерский штаб к старту сезона-2025/2026 призван новый спортивный директор клуба Сергей Доманов. Пока у «Челбаскета» два приобретения: вернулся в клуб после «стажировки» в Магнитогорске Павел Кольцов и перспективный Вадим Орехов.