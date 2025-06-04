Клуб «Челбаскет» усилился Павлом Морозовым из пермской «Пармы»

21-летний баскетболист провел 19 матчей в Единой лиге ВТБ

В составе БК «Челбаскет» появился еще один новобранец — контракт с клубом подписал 21-летний воспитанник екатеринбургской школы баскетбола Павел Морозов. В активе молодого игрока два сезона в Единой лиге ВТБ за пермскую команду «Парма». В элитном дивизионе чемпионата страны Морозов провел 19 матчей, сообщает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу БК «Челбаскет».

Новобранец челябинского клуба начинал играть в баскетбол в Екатеринбурге. Здесь же начал выступать в первенстве ДЮБЛ за «Уралмаш», затем переехал в юном возрасте в Санкт-Петербург, где пробовал свои силы в составе юношеской команды «Спартак».

Однако профессиональная карьера Павла Морозова связана с Пермью. В 2021 году он заключил контракт с клубом «Парма», где прошел всю вертикаль: выступал за команды «Парма-ДЮБЛ», в молодежной лиге за «Парма-М», а с 2023/2024 заигран за основной состав пермского клуба. Правда, за два сезона провел немного встреч за «Парму» в Единой лиге ВТБ — 18 игр.

«На протяжении всей его карьеры мы поддерживали с ним тесный контакт, и в этом сезоне Павел сам изъявил желание выступать за „Челбаскет“. У него большой потенциал, и для его раскрытия ему необходима игровая практика — в нашем клубе он сможет ее получить, а также помочь нам в достижении поставленных целей», — считает спортивный директор БК «Челбаскет» Сергей Доманов.

Отметим, что Павел Морозов успешно проявил себя и в баскетболе 3×3, выступая за пермский Bionord. Становился серебряным призером на II играх стран СНГ в составе национальной сборной России, а также чемпионом России по баскетболу 3×3 среди юниоров до 18 лет.

Ранее контракты с «Челбаскетом» на сезон-2025/2026 подписали три других игрока. Так, продлил соглашение Руслан Туманов, вернулся в Челябинск Павел Кольцов, а также стал новобранцем клуба Вадим Орехов.