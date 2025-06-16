Баскетбольный клуб «Челбаскет» забрал себе бронзового призера Суперлиги

Контракт с челябинской командой подписал атакующий защитник «Химок» Глеб Суворов

Челябинский баскетбольный клуб объявил имя еще одного новобранца. Ряды «Челбаскета» пополнил атакующий защитник «Химок» Глеб Суворов. В минувшем сезоне он вместе с подмосковной командой завоевал бронзовые медали Суперлиги. Штаб «Челбаскета» видит в новобранце одного из лидеров коллектива, сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Глеб Суворов является воспитанником клуба «Химки», в рядах которого и провел лучшие годы карьеры. Вместе с подмосковной командой он дважды становился бронзовым призером Суперлиги — в 2023 и 2025 годах. Кроме того, один сезон провел за «Университет-Югру» из Сургута.

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В минувшем сезоне Глеб Суворов провел 41 матч в Суперлиге за «Химки», но лишь раз выходил в стартовом составе. Его средние показатели: 6,5 очка за 16,5 минуты на площадке. Отметим, что баскетболист также входил в состав сборной России на первенстве Европы среди команд не старше 18 лет.

«Всегда хочется иметь в команде игроков, у которых горят глаза при выходе на площадку. Глеб — один из таких, и его энергия передается партнерам по команде. Дважды становился бронзовым призером Суперлиги и, на наш взгляд, уже готов брать на себя роль одного из лидеров команды», — считает спортивный директор БК «Челбаскет» Сергей Доманов.

Глебу Суворову 27 лет, рост — 190 см. В большей степени ему близка позиция атакующего защитника, но при необходимости может сыграть и роль разыгрывающего.

Напомним, что в сезоне-2025/2026 «Челбаскетом» будет руководить сербский тренер Горан Вучкович. Он известен по работе с Зораном Лукичем в тренерском штабе сборной России, а также клубе Единой лиги ВТБ «Пари-НН».