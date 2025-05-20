Челябинский клуб «Челбаскет» начал формировать состав на сезон‑2025/2026

Штаб команды продлил контракт с Русланом Тумановым и отказался от услуг четырех игроков

Баскетбольный клуб «Челбаскет» приступил к формированию состава команды на следующий сезон. Штаб команды продлил контракт с защитником Русланом Тумановым, а также принял решение расстаться с четырьмя игроками. Продолжат карьеру в других командах Дарол Эрнандес-Зиненко, Даниил Кочергин, Илья Подобедов и Ярослав Печенджиян, сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».

Новое соглашение с атакующим защитником Русланом Тумановым рассчитано до конца сезона-2025/2026. Воспитанник питерского «Спартака» присоединился к «Челбаскету» в 2024 году. В минувшем сезоне он провел за команду 33 матча (в том числе 28 раз выходил в стартовой пятерке), набирая в среднем 9,9 очка.

«Сохранение Руслана Туманова в команде — это стратегически важное решение. Его трудоспособность и боевой настрой вносят вклад в результаты на площадке. Мотивированный, тактически умный и „нежадный“ игрок — из работы таких, как Руслан, складываются победы. Уверен, что его опыт и характер помогут достичь высоких целей!» — считает президент БК «Челбаскет» Николай Сандаков.

В то же время штаб «Челбаскета» принял решение не продлевать контракты с четырьмя баскетболистами. Так, покидают команду Дарол Эрнандес-Зиненко, Илья Подобедов, Ярослав Печенджиян и Даниил Кочергин. Все они пополнили состав «Челбаскета» по ходу сезона-2024/2025, однако ярко проявить себя не смогли.

Напомним, что в чемпионате Суперлиги в минувшем сезоне «Челбаскет» сумел выполнить задачу-минимум — вышел в плей-офф. Однако в первом раунде проиграл в трех матчах дублю столичного ЦСКА.