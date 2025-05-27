Клуб «Челбаскет» усилился восходящей звездой российского баскетбола

Ряды челябинской команды пополнил 23‑летний Вадим Орехов

Челябинский баскетбольный клуб представил имя еще одного новобранца: контракт с «Челбаскетом» подписал 23-летний Вадим Орехов. Эксперты называют его одним из самых перспективных российских игроков. В минувшем сезоне он защищал цвета клуба «СШОР-Локомотив-Кубань» из Краснодара и набирал в среднем более 10 очков в Суперлиге, сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».

Вадим Орехов — воспитанник воронежской школы баскетбола. С командой родного города трижды становился бронзовым призером первенства России, а также занимал третье место на спартакиаде. С сезона 2019/2020 по 2022/2023 выступал за фарм-команду «Пари Нижний Новгород», в составе которой стал бронзовым призером молодежного чемпионата в 2021 году.

Последние два сезона провел в Краснодаре в составе «СШОР-Локомотив-Кубань». Его статистика в Суперлиге сезона-2024/2025 вполне хорошая: в 35 играх Вадим Орехов набирал в среднем 11,5 очка, делал 5,3 подбора и отдавал 2,9 результативной передачи.

«Каждой команде нужна энергия и драйв, поэтому в состав однозначно должны входить молодые игроки. Вадим ярко проявил себя в клубах из Нижнего Новгорода и Краснодара. С юношеских турниров он показывает, что может помочь любой команде, в которой играет», — считает Николай Сандаков.

Напомним, что накануне «Челбаскет» объявил имя нового спортивного директора клуба. Им стал известный по работе в клубе «Уралмаш» Сергей Доманов. Ранее челябинская команда продлила контракт с защитником Русланом Тумановым и вернула в свои ряды разыгрывающего Павла Кольцова. В то же время штаб команды отказался от услуг четырех игроков, выступавших за «Челбаскет» в сезоне-2024/2025.