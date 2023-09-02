Анвар Гатиятулин: «Состав у „Трактора“ хороший, но требует усиления»

Главный тренер челябинского клуба поделился ожиданиями от старта сезона-2023/2024

Сегодня, 2 сентября, открывает новый сезон в Континентальной хоккейной лиге челябинский «Трактор». Первый матч он проведет в Тольятти с «Ладой». Главный тренер «черно-белых» Анвар Гатиятулин дал эксклюзивное интервью корреспонденту ОТВ Денису Киселеву, в котором подвел итоги селекции клуба в межсезонье и отметил две позиции, которые нуждаются в усилении.

— Анвар Рафаилович, в межсезонье значительно изменился тренерский штаб «Трактора». Какого хоккея и стиля игры ждать болельщикам от команды в чемпионате КХЛ-2023/2024?

— Хотел бы подчеркнуть, что мы всегда стремились к тому, чтобы играть в атакующий хоккей, много работали над этим. Но не всегда это получалось, многое зависит от состава команды, подбора исполнителей. Этим летом к нам пришло много новых игроков. И с первых дней тренировочных сборов мы работали над тем, чтобы привить команде атакующий стиль игры. Тот, который нравится болельщикам. Много индивидуально общались с ребятами, рассказывали то, чего мы от них хотим. С другой стороны, работали и над отработкой действий команды в обороне. Без защиты сложно рассчитывать на хорошую игру в атаке.

— Судя по подбору нападающих, в «Тракторе» мы увидим модель игры с топ-9 хоккеистами в атаке?

— Посмотрим. Каждый новый сезон начинается как для нас, так и игроков с «чистого» листа. Неважно то, как ты играл в прошлом году. Надеемся, что все ребята смогут проявить себя. Будем создавать для них условия к тому, чтобы они показывали свой лучший хоккей. Потенциально ребята сильные, но важно найти оптимальные и эффективные для них сочетания на льду.

— В «Тракторе» остается вакантной одна позиция легионера. Игрока какого амплуа вы хотели бы видеть в клубе?

— Мы над этим работаем. И в течение сезона эта работа будет продолжаться. Если появится возможность усилиться, мы обязательно ею воспользуемся. Генменеджер клуба Алексей Волков держит руку на пульсе. Есть ряд позиций, которые хотелось бы еще усилить.

— Какие?

— В первую очередь хотим пригласить хорошего защитника. Также думаем и о позиции центрального нападающего.

— Текущим составом вы довольны?

— Повторюсь, есть позиции, которые хотелось бы еще усилить. В целом да, состав хороший. Задача тренерского штаба сводится к тому, чтобы дать ребятам проявить себя, раскрыть потенциал.

— Летом в команду вернулся Виталий Кравцов. Есть мнение, что он идеально подходит вам как игрок, а вы ему как тренер. Поэтому и можно ждать от него прорыва в игре в этом сезоне.

— Впервые слышу такое мнение. Я знаю Виталика давно, с детства. Еще в спортшколе с ним занимался. Это профессионал своего дела. Но, как и к любому другому игроку, требования к нему будут такие же. Важно, чтобы он и его партнеры по команде выполняли тренерские установки. У меня лично проблем в работе с Виталиком Кравцовым никогда не было.

— В системе клуба много молодых игроков. Получат ли шанс проявить себя Александр Рыков, Ярослав Яппаров и другие ребята?

— Они провели с основной командой несколько тренировочных сборов, мы за ними внимательно следим. Да, у нас много талантливой молодежи. Все ребята, находящиеся в системе клуба «Трактор», получат шанс проявить себя, если они того заслужат. Однако «тянуть» кого-то и держать в составе только лишь потому, что это молодой игрок-лимитчик мы не будем. Нам нужен результат. Также не будем учитывать былые заслуги хоккеистов. Кто будет сильней — тот и будет играть.

— В сезоне-2023/2024 «Трактору» предстоит провести 6 матчей с «Автомобилистом». Игры с ним становятся принципиальными? Они поважней, чем с «Магниткой»?

— Мы на каждую игру готовимся серьезно, и каждая из них принципиальная. В том числе и на «Автомобилист». Но матчи с «Металлургом» не менее важны. Понимаем, что это дерби.

Напомним, что в летнем межсезонье «черно-белые» хорошо выступили на двух предсезонных турнирах. Сначала наша команда впервые стала победителем Кубка TANECO в Казани. А в конце августа одержала победу на домашнем Кубке губернатора Челябинской области.

На предсезонной пресс-конференции генменеджер ХК «Трактор» Алексей Волков рассказал о том, что клуб планирует усилиться североамериканским защитником. А накануне стало известно, что четвертый сезон подряд капитаном «черно-белых» будет Сергей Калинин.