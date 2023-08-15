Хоккейный клуб «Трактор» впервые стал победителем Кубка TANECO

В финальном поединке челябинцы обыграли «Ак Барс» — 2:1

В Казани завершился предсезонный турнир Кубок TANECO. Финальном поединке челябинский клуб «Трактор» обыграл местный «Ак Барс» со счетом 2:1 и впервые выиграл турнир в Казани. Победную шайбу забросил Владимир Ткачев, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

В воротах у «Трактора» вышел Никита Подскребалин, Сергей Мыльников остался в запасе. Не принимали участие в матче лидеры челябинцев Антон Бурдасов, Максим Шабанов, Сергей Телегин и Илья Карпухин. «Черно-белые» активно начали игру, что привело к заброшенной шайбе. Счет в поединке открыл Егор Фатеев, ассистировал ему молодой форвард Александр Рыков. В середине стартового периода Илья Сафонов восстановил равенство — 1:1.

На экваторе поединка Владимир Ткачев во второй раз в матче вывел «Трактор» вперед. Передачу на пустые ворота ему отдал Виталий Кравцов. В заключительном периоде челябинцы сумели сохранить победный счет. Впервые в истории «Трактор» стал победителем Кубка TANECO. Владимир Ткачев был признан лучшим нападающим турнира.

«Идет рабочий процесс, подготовка к сезону. Радует отношение ребят к тренировкам и к этим контрольным играм. Мы довольны. Что касается игровых моментов, то есть материал, который тренерский штаб озвучит команде и сделает на это упор. Эти вещи нужно поправить и усилить. Еще раз хочу поблагодарить организаторов турнира за приглашение. Все на высшем уровне. Соперники — сильные спарринг-партнеры. Это важный момент при подготовке к сезону», — рассказал главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.

Ранее форвард хоккейного клуба «Трактор» Никита Тертышный поделился, как проходит предсезонная подготовка, и рассказал о задачах челябинской команды на предстоящий сезон в КХЛ. По словам нападающего, цель для «черно-белых» — минимум попасть в плей-офф Кубка Гагарина.

Добавим, что с 23 по 26 августа в арене «Трактор» пройдет традиционный предсезонный турнир «Кубок губернатора Челябинской области». В нем, помимо хозяев, выступят три команды: «Металлург» (Магнитогорск), «Ак Барс» (Казань), «Лада» (Тольятти).

