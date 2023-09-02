Хоккейный клуб «Трактор» с победы стартовал в чемпионате КХЛ

Челябинцы в первом матче сезона-2023/2024 выиграли в Тольятти у «Лады» — 2:1

Хоккеисты челябинского «Трактора» с победы стартовали в новом сезоне чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Анвара Гатиятулина выиграли в Тольятти у «Лады» со счетом 2:1. Уступая по ходу игры, «черно-белые» забросили две шайбы в третьем периоде. Одним из героев матча стал капитан челябинцев Сергей Калинин, в активе которого гол и результативная передача, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Тренерский штаб «черно-белых» удивил расстановкой игроков в тройках нападения. На предсезонных турнирах наигрывались разные варианты, но в первом матче «регулярки» Анвар Гатиятулин сделал все иначе и по-своему. Так, в первом звене с Сошниковым и Бурдасовым начал игру Сергей Калинин. Дер-Аргучинцев, наигрывавшийся в первой тройке нападения, спустился во второе звено (причем на край) к Ткачеву и Шабанову. Третье звено приобрело такие очертания: Тертышный — Попов — Кравцов.

Теперь только игра должна была ответить на вопрос — не перемудрил ли хэдкоуч «Трактора» или это был его хитрый план на игру? Если судить по первому периоду, то скорее первый вариант. Уже в дебюте матча волжане открыли счет в матче. Никита Попугаев воспользовался ошибкой защитника Виктора Антипина и нанес точный бросок: Зак Фукале оказался бессилен — 1:0.

«Трактор» играл агрессивно, мощно, уверенно входил в зону соперника. Но в завершающей стадии атаки был неубедителен. Сравнять счет «черно-белые» могли в середине первого периода, когда получили возможность сыграть в большинстве. Увы, игроки «Лады» здорово сыграли в обороне. Надо отдать должное волжанам, они не прижимались к своим воротам и здорово действовали на контратаках.

После перерыва скорости в игре возросли. В первую очередь благодаря хозяевам льда — дебютанты Лиги осмелели, поверили в себя и стали чаще угрожать воротам «черно-белых». После силового сольного прохода мог увеличивать отрыв в счете Андрей Алтыбармакян. Челябинцы огрызнулись двумя опасными бросками Сергея Телегина. Но самый реальный шанс забросить упустил Сошников — после его добивания шайба попала в штангу!

Игра пошла на встречных курсах. Обе команды не раз угрожали воротам соперника, но на последнем рубеже здорово действовали голкиперы Зак Фукале и Владислав Подъяпольский. Зрители заброшенных шайб во втором отрезке матча не увидели.

А в третьем периоде «Трактор» наконец-таки забил. В самом дебюте «черно-белые» реализовали большинство. Виталий Кравцов бросил по воротам, а Сергей Калинин скорректировал полет шайбы в ворота — 1:1. Две минуты спустя Антон Бурдасов вывел свою команду вперед после передачи того же Калинина — 2:1. «Лада» встрепенулась, пошла большими силами вперед. Владениям Фукале особенно досаждало звено Кугрышев — Фисенко — Попугаев. И надо поблагодарить канадского голкипера «Трактора» за несколько ярких спасений.

«Трактор» довел дело до победы. Но его игра оставила неприятное впечатление. Есть и немало вопросов к тренерскому штабу «Трактора». Непонятно для чего всю предсезонку наигрывались одни связки и тройки в нападении, а в первом матче регулярного чемпионата мы увидели совсем другую расстановку? Почему «разбили» неплохую связку Дер-Аргучинцев — Бурдасов? За какие заслуги Сергей Калинин заслужил место в центре первого звена? Почему нельзя было с первых минут выпускать на лед наигранное звено Шабанов — Ткачев — Тертышный? Почему Виталий Кравцов был переведен в третью тройку нападения?

Наверняка ответы на эти и многие другие вопросы мы скоро получим. В том числе уже и послезавтра, когда «Трактор» сыграет второй поединок «регулярки» с казанским «Ак Барсом».