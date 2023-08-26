«Трактор» — чемпион, фиаско фаворитов и дерзкий дебютант

Подводим итоги Кубка губернатора Челябинской области по хоккею

Хоккеисты «Трактора», как и год назад, завоевали Кубок губернатора Челябинской области. При этом выиграли все три матча, показав в целом содержательную и яркую игру. Они с хорошим настроением подходит к старту чемпионата КХЛ, в котором должны вернуть долг перед болельщиками за провальное выступление в прошлом сезоне. Подводим итоги Кубка губернатора-2023 для каждой из команд-участниц.

«Трактор» (Челябинск)

Еще перед стартом Кубка губернатора-2023 болельщики и эксперты всерьез рассуждали над тем, что челябинцам нельзя выигрывать домашний турнир. Вряд ли имеет смысл вновь проводить исторические параллели и напоминать о том, что команда-победитель челябинского турнира затем неудачно выступает в сезоне.

Но справедливо на пресс-конференции отметил генменеджер ХК «Трактор» Алексей Волков. Мол, что теперь, хоккеистам выходить на лед и специально проигрывать соперникам? Для того и нужны предсезонные турниры, чтобы наиграть состав, подвести команду на пике формы к старту сезона в КХЛ. В конце концов, суеверия и проклятия не могут длиться вечно, их нужно когда-то снимать.

Есть такое ощущение, что тренерский штаб «черно-белых» должен быть доволен игрой своей подопечных. Мало того, что есть достигнутый результат, так и действия хоккеистов «Трактора» порадовали. В обойме есть как минимум две боеспособные тройки нападения, надежная игра голкиперов, неплохая реализация большинства. Кроме того, ряд игроков неплохо вписались в тактические схемы «черно-белых» и показали себя с хорошей стороны.

«Трактор» выиграл три матча из трех. При этом в двух поединках одержал волевые победы (над «Магниткой» и «Ак Барсом»), а «Ладу» дожал на классе, не пропустив в свои ворота. Чем не повод для радости перед стартом нового сезона? Хватило бы сил на весь долгий турнирный марафон.

«Ак Барс» (Казань)

Очевидно, что казанский суперклуб будет одним из фаворитов приближающегося чемпионата. И без того звездный состав в текущем межсезонье еще больше усилился — один трансфер лучшего снайпера сезона-2022/2023 Дмитрия Яшкина из питерского СКА чего стоит!

На турнире в Челябинске казанцы не форсировали события. И сыграли без ярких всплесков. Сначала натужно победили «Ладу», лишь по буллитам уступили хозяевам и уверенно разобрались со «сталеварами». Как и ожидалось, основная угроза воротам соперников исходила от Радулова, а также связки Шипачев — Яшкин. На хорошем уровне провели турнир Кирилл Семенов и Дмитрий Кагарлицкий.

Не покидает ощущения, что «Ак Барс» не сыграл и в половину от того, на что способен. Под руководством мудрого стратега Билялетдинова казанцы наверняка предстанут совершенно другой боевой машиной в «регулярке» и совершенно точно будут одними из фаворитов всего турнира.

Кубок губернатора Челябинской области, 23-26 августа. Результаты матчей:

23 августа

«Ак Барс» (Казань) — «Лада» (Тольятти) — 3:2

«Трактор» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:1 от

24 августа

«Лада» (Тольятти) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:4 от

«Трактор» (Челябинск) — «Ак Барс» (Казань) — 4:3 бул

26 августа

«Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:5

«Трактор» (Челябинск) — «Лада» (Тольятти) — 3:0

«Лада» (Тольятти)

Дебютант КХЛ здорово проводит текущее межсезонье, убеждая хоккейных экспертов в том, что не будет для соперников «мальчиком для битья». Турнир в Челябинске еще раз подтвердил, что «Лада» хорошо укрепила свои ряды и может достойно отыграть в новой для себя Лиге.

Волжане на равных бились с казанцами, уступив им лишь 1 шайбу. Неплохо смотрелись и в проигранном поединке челябинцам. Ну а самый яркий матч провели против магнитогорцев. Уступая «сталеварам» по ходу игры 0:3 и 1:4, хоккеисты из Тольятти сумели одержать волевую победу в овертайме (5:4).

Хвалебных слов в свой адрес заслужили многие хоккеисты «Лады». Но больше других понравились Сергей Шумаков, Никита Попугаев и Михаил Фисенко. Именно они вели партнеров за собой, брали на себя роль лидеров.

«Металлург» (Магнитогорск)

Значительно обновивший свои ряды в текущем межсезонье магнитогорский «Металлург» — это команда-загадка. Кажется, в самом штабе клуба пока не понимают, чего ждать от неплохого по составу исполнителей. Но потеряв ключевых игроков, «Магнитка» уже не воспринимается как топ-клуб Восточной конференции.

Кубок губернатора Челябинской области-2023. Итоговое положение команд:

1. «Трактор» (Челябинск) — 6 очков

2. «Ак Барс» (Казань) — 5 очков

3. «Лада» (Тольятти) — 2 очка

4. «Металлург» (Магнитогорск) — 2 очка

Турнир в Челябинске «сталеварам» явно не удался. Три поражения в трех матчах — явно не такого результата ждали болельщики Магнитогорска от своих любимцев. Даже несмотря на то, что в двух поединках южноуральцы уступали в овертайме. В том числе от «Лады», которую должны были побеждать в основное время матча.

Впрочем, как признался спортивный директор ХК «Металлург» Сергей Гомоляко, результаты предсезонных турниров для клуба не имеют большого значения. У тренерского штаба во главе с Андреем Разиным есть кредит доверия и возможность наигрывать состав даже по ходу сезона. Возможно, от команды не стоит ждать резвого старта в чемпионате КХЛ. Наверняка «Магнитка» будет набирать ход ближе к середине и финишу турнира, а то какой искушенный кубковый боец коллектив из Магнитогорска мы все прекрасно знаем.