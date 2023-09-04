Челябинский «Трактор» уступил «Ак Барсу» в матче чемпионата КХЛ

Наша команда не удержала преимущество в две шайбы и проиграла 3:5

Хоккеисты челябинского «Трактора» проиграли в гостях казанскому «Ак Барсу» со счетом 3:5. Подопечные Анвара Гатиятулина дважды вели в счете, но не сумели удержать преимущество, показав при этом хорошую и содержательную игру в атаке. У «черно-белых» заброшенные шайбы на свой счет записали Владимир Ткачев, Антон Бурдасов и Никита Сошников, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Тренерский штаб «Трактора» произвел одно кадровое изменение после победного поединка с «Ладой». Вместо получившего повреждение Альберта Яруллина в первой паре защитников «черно-белых» вышел Артем Блажиевский, место которого в третьем звене занял Илья Николаев. Хозяева льда не досчитались из-за травмы игрока линии обороны Вячеслава Войнова.

Матч начался с сумасшедших скоростей. Обе команды начали без раскачки, задав высокий темп игре. И уже в самом дебюте счет в матче был открыт. После броска Антона Бурдасова расторопнее всех на «пятачке» оказался Владимир Ткачев. Не обошлось и без грубой ошибки голкипера хозяев Тимура Билялова, упустившего шайбу из виду. 1:0 на 34-й секунде — отличное начало для «черно-белых».

Челябинцы выглядели в первом периоде предпочтительней, контролировали шайбу. Хозяева как будто растерялись, явно не ожидая такой активной и агрессивной игры «черно-белых». Тем не менее, одну острейшую контратаку «барсы» провели. Дмитрий Кагарлицкий выбежал на рандеву с голкипером «Трактора», но переиграть его не сумел.

Под занавес первого периода «Трактор» получил возможность сыграть в большинстве. А затем и еще раз, когда казанцы допустили нарушение численного состава. Антон Бурдасов наносил кистевой бросок, казалось, наверняка — штанга! А уже в следующей атаке капитан «Трактора» мощно выстрелил как из катапульты. Голкипер гостей был бессилен. 2:0 после первого периода при хорошей игре — весомая заявка на успех в матче.

Впрочем, хозяева льда вернулись в игру достаточно быстро. Уже в дебюте второго периода им удалось отквитать одну шайбу — точный бросок нанес Дмитрий Кагарлицкий. Но ответ «черно-белых» не заставил себя ждать: разящую контратаку завершил Никита Сошников — 3:1.

Казанцам никак не удавалось взять под контроль шайбу. Лишь в середине периода им удалось надолго запереть соперника в своей зоне. И здесь настал черед выручать голкиперу «черно-белых» Заку Фукале. Забегая вперед скажем, что канадский легионер «Трактора» провел для себя еще один хороший поединок. И все же на перерыв команды ушли с минимальным преимуществом в счете: под занавес периода Артем Лукоянов подкараулил рикошет и добивал шайбу уже в пустые ворота — 3:2.

Тревожные звоночки в конце второго периода насторожили. Чувствовалось, что «Ак Барс» находит свою игру, начинает добавлять в движении. Казанцы продолжили давить и добились своего уже в дебюте третьего периода. Никита Лямкин нанес мощный бросок-наброс от синей линии, а «мастер пятака» Дмитрий Яшкин подправил полет резинового диска. 3:3 и надо начинать все с начала.

Теперь уже хозяева льда имели психологическое преимущество. Челябинцам долгое время не удавалось взять под контроль шайбу, центр площадки оставался за соперниками. Лишь к концу периода «черно-белым» удалось отодвинуть игру от своих ворот. В ряде моментов наши парни могли и забить. Однако затем получили удаление, которое казанцы быстро реализовали. И вновь на «пятачке» успешно сыграл Яшкин — 3:4 за 5,5 минут до финальной сирены.

Увы, «Трактор» проиграл, пропустив на последних секундах и еще одну шайбу. Хотя показал хороший и агрессивный хоккей, особенно в первом периоде матча. Следующий поединок челябинцы проведут в Ярославле 6 сентября с «Локомотивом».