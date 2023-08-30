В хоккейном клубе «Трактор» выбрали капитана на сезон‑2023/2024

Им стал Сергей Калинин, а его ассистентами — четыре игрока

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» объявил имя капитана в сезоне-2023/24. Им стал один из самых опытных игроков команды — Сергей Калинин. Его ассистентами станут Антон Бурдасов, Владимир Ткачев, Владимир Жарков и Альберт Яруллин, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

Имена капитана и его ассистентов не сильно отличаются от тех, которые начинали прошлогодний сезон. Тогда Сергей Калинин также был капитаном команды, а его помощниками были Антон Бурдасов, Владимир Ткачев, Альберт Яруллин и Андрей Стась. Последний из списка покинул команду в межсезонье. Таким образом, ассистентом капитана стал Владимир Жарков — опытный хоккеист, который сезон-2022/23 провел в омском «Авангарде».

Напомним, что регулярный чемпионат КХЛ сезона-2023/24 стартует 1 сентября. В этот день состоится матч-открытие финалистов минувшего Кубка Гагарина — ЦСКА vs «Ак Барс». Челябинский «Трактор» свой первый матч проведет на выезде 2 сентября: «черно-белые» сыграют в Тольятти с «Ладой».