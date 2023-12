Американский боксер пообещал устроить шоу на турнире «Бойцовский клуб» в Челябинске

Кевин Джонсон планирует нокаутировать россиянина Максима Бабанина в главном бою вечера

Сегодня, 15 декабря, в челябинском дворце спорта «Юность» состоится большой вечер бокса на турнире «Бойцовский клуб». Зрители увидят 12 поединков, в главном из которых россиянину Максиму Бабанину будет противостоять американец Кевин Джонсон. Накануне прошло медиавзвешивание участников турнира и «битва взглядов». Гость из США пообещал подарить зрителям шоу и отправить своего оппонента в нокаут, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Программа турнира стартует в 20:00. Организаторы подготовили зрителям восемь выставочных боев, в которых южноуральским боксерам будут противостоять соперники из разных уголков страны. Областная федерация бокса выставит на бои победителя первенства Европы среди молодежи Алексея Киселева, победителей чемпионатов и первенств УрФО Ивана Лузина и Тамерлана Касымова, призера чемпионата России Ильяса Додаржонова и других боксеров Челябинской области. Их соперниками станут боксеры из Оренбурга, Кургана, Екатеринбурга, Сургута и Ханты-Мансийска.

«Ребята в полной боевой готовности, они горят желанием выйти на ринг и показать зрителям все, что умеют. Все наши ведущие боксеры провели учебно-тренировочные сборы, находятся в хороших физических кондициях. Мы изучили сильные и слабые стороны их соперников. Рассчитываем на то, что наши ребята покажут яркие и хорошие поединки. И еще раз докажут, что на Южном Урале очень хорошая и сильная школа бокса», — отметил главный тренер сборной Челябинской области по боксу Фаригат Касымов.

Турнир по боксу «Бойцовский клуб в Челябинске». Выставочные бои:

1. Амир Рауфов vs Семен Костюков (ХМАО). 57 кг.

2. Алексей Киселев vs Марк Цитцер (Курган). 60 кг.

3. Максим Плешков vs Илья Деревянко (Екатеринбург). 63, 5 кг.

4. Тамерлан Касымов vs Эмиль Исмаилов (Магнитогорск). 67 кг.

5. Дониёр Назаров vs Сергей Соколов (Екатеринбург). 67 кг.

6. Ильяс Додаржонов vs Акмал Эрбеков (ХМАО). 75 кг.

7. Александр Сечко vs Александр Беляков (Бузулук). 80 кг.

8. Иван Лузин vs Владимир Жигайлов (Сургут). 92 кг.

В основной программе турнира значатся четыре поединка. В центре внимания будет противостояние российских и американских боксеров. В главном бою встретятся Максим Бабанин и Кевин Джонсон. В соглавном бою сойдутся россиянин Павел Шульский и Джейсон Гаверн из США. Еще в двух боях турнира также будут противостоять друг другу боксеры из России и США. Оппонентом Эдгара Гукасяна станет Хемини Рамирес, а Игорь Свиридченков сразится с Питером Добсоном.

Вчера, 14 декабря, состоялось медиавзвешивание участников турнира. Оно собрало звезд любительского и профессионального бокса. За обязательной процедурой наблюдали известные бойцы Константин Пономарев и Денис Шафиков, боец ММА Яков Букин, а также недавно выигравший чемпионат Европы по боксу Ахмадшох Махмадшоев, руководители Федерации бокса Челябинской области и тренерский штаб, работающий с ведущими боксерами Южного Урала.

«Это моя не первая поездка в Россию, я был во многих городах этой страны. Сейчас я учу русский язык, пока не умею читать, но уже немного разговариваю. Я здесь, потому что мне нравится сражаться в России. Я хочу боксировать с лучшими в своем деле. Единственная моя тактика — это нокаут, я считаю это самым лучшим „шоу“ в боксе. Поэтому и планирую завершить свой бой досрочно», — самоуверенно сказал Кевин Джонсон.

Американцу 44 года. На профессиональном ринге он провел 59 (!) боев. В них одержал 36 побед (21 нокаутом), потерпел 21 поражение и дважды свел поединки вничью. При этом в карьере Джонсона были бои с топовыми соперниками. В их числе — Виталий Кличко (Украина), Тайсон Фьюри (Великобритания), Дерек Чисора (Великобритания), Кубрат Пулев (Болгария), Энтони Джошуа (Великобритания) и другие известные в боксерском мире бойцы.

«У меня большая карьера в любителях, и благодаря этому есть, конечно, волнение, но оно небольшое. Соперник опытный, я смотрел его бои, но самое главное — показать свой бокс, ведь если соперник это увидит, то у меня обязательно все получится. Буду держать его в напряжении, чтобы ему было тяжело», — парировал Максим Бабанин.

Турнир по боксу «Бойцовский клуб в Челябинске». Основные бои:

1. Игорь Свиридченков (Россия) vs Питер Добсон (США). 71 кг.

2. Эдгар Гукасян (Россия) vs Хемини Рамирес (США). 75 кг.

3. Соглавный бой: Павел Шульский (Россия) vs Джейсон Гаверн (США). Свыше 91 кг.

4. Главный бой: Максим Бабанин (Россия) vs Кевин Джонсон (США). Свыше 91 кг.

Вечер профессионального бокса в Челябинске пройдет сегодня, 15 декабря, во дворце спорта «Юность». Он стартует в 20:00. Зрители увидят восемь выставочных боев с участием южноуральских боксеров. Сразу по их окончании начнется основная программа турнира «Бойцовский клуб в Челябинске».