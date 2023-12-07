Восемь южноуральцев выступят на турнире по профессиональному боксу в Челябинске

Бои пройдут 15 декабря во дворце спорта «Юность»

Стал известен предварительный состав участников турнира по профессиональному боксу, который пройдет 15 декабря в челябинском дворце спорта «Юность». На нем выступят восемь спортсменов Челябинской области, для многих из которых это будет дебют на профессиональном ринге. В главном бою вечера сразятся россиянин Максим Бабанин и опытный американец Квеин Джонсон, имеющий в своем послужном списке поединок с Виталием Кличко за титул чемпиона мира, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Вечер бокса 15 декабря подведет черту насыщенному спортивными событиями году региональной федерации бокса, а также станет прекрасным новогодним подарком для любителей единоборств в Челябинской области. Зрителям накануне праздника предстоит увидеть бои с участием сильнейших перспективных южноуральских боксеров.

На ринг ДС «Юность» выйдут восемь южноуральских бойцов. Среди них победитель первенства Европы среди молодежи Алексей Киселев, победители чемпионатов и первенств УрФО Иван Лузин и Тамерлан Касымов, призер чемпионата России Ильяс Додаржонов и другие. Их соперниками станут боксеры из Оренбурга, Кургана, Екатеринбурга, Сургута и Ханты-Мансийска.

Полный файткард турнира еще не утвержден, организаторы согласовывают все детали с представителями боксеров. Но уже известно, что в рамках шоу 15 декабря в ДС «Юность» состоятся три титульных поединка, в которых выступят звезды профессионального бокса из России и США. В главном бою сразятся Максим Бабанин и опытный 44-летний американец Квеин Джонсон. Последний известен тем, что в 2009 году провел бой за титул чемпиона мира по версии WBC с украинцем Виталием Кличко.

На мероприятии зрители смогут увидеть не только боксерские поединки. Для них приготовлена большая культурная и развлекательная программа в фойе дворца спорта «Юность». Организаторами мероприятия выступят промоутерские компании «УралБоксПромоушн» и «Патриот» при содействии Фонда поддержки спорта.

Возрастное ограничение: 0+