Максим Бабанин по очкам выиграл у Кевина Джонсона на турнире «Бойцовский клуб»

Российский боксер победил американца единогласным решением судей

В Челябинске завершился вечер профессионального бокса «Бойцовский клуб», в котором российским бойцам противостояли соперники из США. В основном карде турнира прошли четыре поединка, в которых победы одержали наши соотечественники. В главном бою вечера Максим Бабанин по очкам единогласным решением судей одержал верх над 43-летним американцем Кевином Джонсоном, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

1 бой. 71,0 кг. Игорь Свиридченков (Россия) vs Питер Добсон (США).

Американец к поединку с россиянином подошел с хорошим послужным списком. За плечами Добсона 16 боев на профессиональном ринге, в которых он одержал победы. Достойно. Даже несмотря на то, что ему противостояли далеко не самые топовые соперники. И это должен был учитывать Игорь Свиридченков. У него неплохая карьера любительского бокса (звание чемпиона России говорит само за себя), но нет никакого опыта в профи.

В первых двух раундах россиянин был однозначно сильней. Все, что смог сделать его соперник — лишь поймать оппонента на джебе. Зато в третьем Добсон осмелел, наконец-таки пошел вперед, стал проводить серию ударов. В заключительном раунде Свиридченков не стал искушать судьбу. Он предпочел «засушить» бой, чтобы исключить любой риск. В итоге заслуженная и закономерная победа россиянина по очкам.

2 бой. 75 кг. Эдгар Гукасян (Россия) vs Хемини Рамирес (США).

Весь поединок превратился в осторожную борьбу за территорию и инициативу. В первых двух раундах на ринге шел абсолютно равный бой. В третьем чуть больше нанес точных ударов россиянин. Он же за счет активности выиграл и четвертый. Эдгар Гукасян победил, но неубедительно. И кто знает — на кого бы поставили судьи, если поединок проводился не в России, а на нейтральной территории.

3 бой. Свыше 91 кг. Павел Шульский (Россия) vs Джейсон Гаверн (США).

Пятигорский казак VS американский полицейский — эта вывеска придавала колорит и дополнительный интерес к бою. Но все стало ясно уже в первом раунде. Ждать чудес и подвигов от 46-летнего Джейсона Гаверна было глупо. Он мог надеяться на какой-нибудь шальной удар, который попадет в цель.

Не попал. А россиянин сначала проверил голову соперника на прочность, а в третьем раунде лишь гонг спас американца от нокаута. Под занавес трехраундового поединка Гаверн выдохся настолько, что еле передвигался по рингу.

4 бой. Свыше 91 кг. Максим Бабанин (Россия) vs Кевин Джонсон (США).

Накануне Кевин Джонсон пообещал в ринге устроить «шоу» и намекнул, что планирует завершить бой досрочно, то есть нокаутом. «Слово пацана» он сдержал наполовину. Конечно, он был далек от того, чтобы отправить Максима Бабанина на настил ринга. Более того, и бой свой проиграл. Но в целом некое подобие шоу 43-летнему американцу сделать удалось.

Опытный боец, в послужном списке которого были поединки с топовыми звездами мирового бокса (Виталием Кличко, Тайсоном Фьюри, Джо Руисом и другими), показал высокий уровень и то, что когда-то с ним нужно было считаться любому уважающему себя боксеру.

Кевин Джонсон все 6 раундов мастерски выбрасывал свой коронный джеб, который решал две важные стратегические задачи: держал соперника на расстоянии и приносил очки. При этом изредка американец расчехлял и свой правый боковой в голову.

Максиму Бабанину было непросто. Он предпринимал несколько попыток подобраться на удобную для себя дистанцию. Но соперник «читал» его действия. Пожалуй, лишь в 4-м раунде россиянину удалось по-настоящему потревожить оппонента левым боковым на контратаке. Показалось даже, что Джонсона слегка покачнуло.

В общем, получился равный и достойный бой, который тянул на главный поединок вечера. Но судейский вердикт ошеломил и потряс своей несправедливостью. Все судьи дали 60:54 в пользу россиянина! То есть посчитали, что Максим Бабанин выиграл у американца во всех шести раундах. Как они считали удары? Непонятно.

«Я знал, что у меня опытный соперник, поэтому я настраивался на все шесть раундов. У американской школы бокса хорошее умение защищаться, подставлять плечи, это и было самым тяжелым во время боя. Сегодня получилась очень приятная победа, жду следующих вызовов», — заявил после победы Максим Бабанов.

Американца жаль. Он показал, что несмотря на возраст, способен еще быть серьезным оппонентом. Кевин Владимирович Джонсон не выглядел расстроенным. Он тепло приветствовал публику, поздравил болельщиков на русском языке с Новым годом. Спасибо тебе, американец с русской душой! Жаль, что лучшие годы твоей боксерской карьеры остались позади. Но даже сейчас мы оценили твой уровень.

Организаторами вечера профессионального бокса «Бойцовский клуб в Челябинске» стали промоутерские компании «УралБоксПромоушн» и «Патриот» совместно с Федерацией бокса Челябинской области. В рамках турнира состоялись 8 выставочных боев и 4 главных поединка. Основную часть программы в прямом эфире показал телеканал РЕН-ТВ.