Почему боксеры в Челябинске не дают «слово пацана»

Спортсмены высказали свое мнение о нашумевшем сериале

Участники предстоящего турнира по профессиональному боксу «Битва на Урале», который пройдет 15 декабря в челябинском ДС «Юность», поделились своими планами на предстоящие поединки. Но не стали делать громких обещаний. Корреспондент Первого областного информагентства побывал на их открытой тренировке и узнал об отношении боксеров к нашумевшему сериалу «Слово пацана».

«Всеобщее построение!» — командует главный тренер сборной Челябинской области по боксу Фаригат Касымов. Все бойцы выстраиваются в шеренгу, разговорчики в строю тут же прекращаются. Все готовы слушать команды главнокомандующего.

У боксеров железная дисциплина. Такая же, как в уличных группировках в конце 80-х. «Старшаки» и «скорлупа» беспрекословно выполняют указания «главного». Хотя иерархия в команде если и есть, но выражена не так четко. Впрочем, какие-либо сравнения с нашумевшим сериалом «Слово пацана» будут позже.

Спортсмены готовятся к ответственному турниру, который стартует уже совсем скоро, 15 декабря. На ринг выйдут восемь челябинских боксеров. Но в открытой тренировке участвуют и те, кто пока не готов к турниру профессионалов, ближайший резерв сильной южноуральской сборной.

В роли наставника здесь, конечно же, главный тренер сборной Челябинской области по боксу Фаригат Касымов. Ему помогают коллеги по цеху Владимир Рощенко, Эдуард Абзалимов и Виталий Котов. Готов им прийти на помощь в случае необходимости и директор Центра спортивной подготовки по боксу Антон Кудинов.

Легкая пробежка по «динамовскому» залу, вокруг ринга. Дальше — работа в парах и «бой с тенью». Пока Фаригат Касымов общается с журналистами, за тренировочным процессом внимательно следит еще один тренер сборных команд Челябинской области по боксу, Эдуард Абзалимов.

Вообще-то, Алексей Киселев в общей массе боксеров кажется самым маленьким. Но только по росту. За плечами большой опыт боев на любительском ринге. Сам боксер их не считал, но полагает, что их уже накопилось свыше двухсот. Ему всего 24 года, но когда речь зашла о сериале «Слово пацана», тут же оживился, готовый подключиться к беседе. Оказывается, он внимательно посмотрел все шесть вышедших серий и с нетерпением ждет седьмую.

«Конечно, я не застал те времена. Но много о них слышал по рассказам друзей. Сериал хороший, стоящий. И мне кажется, режиссеру удалось передать дух того времени. Хотя у нас многие люди почему-то с ностальгией вспоминают те годы. „Слово пацана“ развенчивает миф о том, что это было славное время, не нужно его романтизировать. Худо жилось всем: как самим пацанам, так и тем, кто их окружал. И здорово, что у нынешних ребят есть бокс: здесь, в зале и на ринге, они могут выплеснуть свою энергию. А еще обрести настоящих и верных друзей, которые, как и пацаны 80—90-х, всегда готовы прийти на помощь», — считает Алексей Киселев.

Между тем парни наматывают круги вокруг ринга. Замечаю среди них еще двух участников предстоящего турнира «Битва на Урале» — Тамерлана Касымова и Ильяса Додаржонова. Видно, что они в хорошем расположении духа и что-то мило друг с другом обсуждают.

«Каждый из нас горит желанием выйти на ринг и показать красивый, зрелищный бокс. Поэтому и пашем на тренировках так, что потом валимся с ног. У нас вид спорта такой, надо уметь работать через не могу, на пределе возможностей», — объясняет Тамерлан Касымов.

Любящий пошутить Владимир Рощенко на этот раз предельно серьезный и спокойный. Он внимательно следит за подопечными и лишь изредка дает им команды. Но от опытного взгляда не ускользают детали. В корректной форме тренер указывает ребятам на моменты, в которых они, на его взгляд, недорабатывают.

Тут же, поблизости, на скамейке сидит Эдуард Абзалимов. Он не так давно завершил свою долгую и славную карьеру, а теперь не без успеха пробует себя в качестве тренера. Для ребят он «старшак» — человек, к которому прислушиваются. Ему можно доверять и делиться с ним секретами. Рядом с ним работают на ускорения легковес Алексей Киселев и полутяж Иван Лузин.

В это время Ильяс Додаржонов и Дониер Назаров (вот еще один боец турнира «Битва на Урале») наносят град ударов по грушам. Причем сначала работают на силу, вкладываясь в каждый удар, а затем на скорость — за короткий промежуток времени вымещают на снаряде всю свою злость.

Причем делают это так, что от напряжения издают сложно передаваемые звуки. Потом по команде прекращают выполнять упражнение и с большим трудом пытаются восстановить дыхание. По всей видимости, так они тренируют выносливость.

Еще одно обязательное упражнение боксеров — это так называемый «бой с тенью». Парни становятся в боевую стойку и пытаются нокаутировать воображаемого противника. Здесь тренируется координация движений, умение работать на ногах.

За всеми этими процессами внимательно наблюдал еще один колоритный в недавнем прошлом боец. Это Антон Кудинов, ему 41 год. Сейчас он директор ЦСП Челябинской области по боксу. И в отличие от большинства ребят он не понаслышке знает обо всем том, о чем рассказывают в сериале «Слово пацана». В юности он, как и многие ребята того времени, дрался за район в «стенке на стенку». Бился за территорию родного КПЗиС в Ленинском районе.

«Было дело — тяжелое и сложное, выживали как могли. Но дрались честно, по понятиям. Наш район был поделен на четыре „зоны“. И чужаков на свою территорию не пускали. „Слово пацана“ — хороший сериал, многие моменты в нем соответствуют действительности. Но некоторые фрагменты не принимаю. Пацаны чуть полбольницы не разнесли, спасая своего товарища, похитили машину скорой помощи, уходя от погони… И остались безнаказанными — это явный перебор! В то время такого не могло быть в принципе. Впрочем, сама жизнь уличных пацанов, их отношения с другими группировками переданы в сериале очень точно», — считает Антон Кудинов.

Боксер также вспомнил и о том, что уже в 90-х были стычки «пацанов» с «неформалами». Происходили они в сквере на Алом поле. Но постепенно с течением времени и они сошли на нет. Антон Кудинов акцентирует свое внимание на другом. Занятия спортом и боксом, на его взгляд, дают возможность ребятам заниматься полезным делом, реализовать себя в современной жизни.

«Хочешь выделиться среди друзей? Так действуй — все в твоих руках! Докажи им, что ты можешь быть сильней, успешней, лучше. Бокс любит тех, кто умеет работать над собой и пашет на тренировках. Раньше детей забирала улица. Сейчас появилось столько секций и спортшкол, выбор огромный! И очень жаль, что многие нынешние пацаны этого не ценят. У нас в области много детей занимаются боксом. Но это же капля в море! А чем заняты другие ребята?» — резюмирует Антон Кудинов.

Утренняя тренировка закончилась, ребята разъехались по домам. А уже вечером снова соберутся вместе. Такой у них серьезный график занятий перед каждым ответственным турниром. И тот же «малыш» Леха Киселев упаковывает свои вещи в спортивную сумку, да так, что она становится едва ли не больше его самого. Смотрю на него, а он приглашает на турнир и подмигивает, мол, будет на что посмотреть.

«Слово пацана даешь, что победишь?» — задаю я провокационный вопрос. Но знаю, что боксер понимает, что я хочу от него услышать. И словно в подтверждение Алексей сказал:

«Нет, это на улице могут брякнуть, не подумав. А у нас спорт! Подобные обещания давать не принято. Я буду биться с соперником, который тоже хочет победить. Только ринг нас рассудит. Но вне зависимости от того, как закончится бой, мы пожмем друг другу руки. В нашем виде спорта уважение к сопернику превыше всего»…