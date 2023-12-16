Южноуральские боксеры выиграли выставочные поединки на турнире «Бойцовский клуб»

Они одержали победу в матчевой встрече со счетом 7:1

В челябинском ДС «Юность» успешно провели поединки на профессиональном ринге южноуральские боксеры. В рамках турнира «Бойцовский клуб» они выиграли матчевую встречу в выставочных боях у соперников с разных уголков страны. В восьми поединках боксеры Челябинской области одержали семь побед, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Выставочные бои предваряли основную программу турнира «Бойцовский клуб в Челябинске». На ринг вышли восемь представителей Южного Урала, которым противостояли соперники из Екатеринбурга, Сургута, Кургана и ХМАО. В семи боях наши земляки одержали уверенные победы. Рассказываем в хронологическом порядке, как это было.

1 бой. Челябинская команда боксеров понесла первую потерю. Дебютный бой в профи Амиру Рауфову не удался. Семен Костюков из Сургута одержал победу единогласным решением судей. Хотя кому-то могло и показаться, что южноуралец был достоин победы. Но давайте честно: Амир был убедителен лишь в первом раунде, остальные три остались за сибиряком.

2 бой. Хорошую рубку устроили в третьем и четвёртом раунде Александр Сечко (Миасс) и Александр Беляков (Бузулук). Здесь раздельным решением судей победу одержал южноуральский боксер.

3 бой. На классе и мастерстве челябинец Алексей Киселев одержал уверенную победу над Марком Цитцером. Во всех раундах он был быстрей и точней. При этом показал весь свой могучий технический арсенал. Отметим и бойцовские качества боксера из Кургана. Периодически он даже проводил неплохие контратаки.

4 бой. Закрытым, но от этого не менее зрелищным получился поединок, в котором Ильяс Додаржонов из Челябинска победил Акмала Эрбекова из ХМАО. Наш земляк искал счастья в атаке, соперник о ней и не помышлял.

5 бой. Смело ринулся в атаку с первых минут боксер Владимир Жигайлов из Сургута. И достаточно быстро сник после того, как пару раз нарвался на увесистые джебы от миассца Ивана Лузина. Пришлось сибиряку думать о том, как сохранить свою голову невредимой. С этой задачей он справился, но для победы этого мало.

6 бой. Не вызвал сомнений у судей и всех зрителей исход боя в противостоянии Тамерлан Касымов vs Эмиль Исмаилов. Челябинский боксер уверенно разобрался с магнитогорским. В концовке Тамерлан был близок к тому, чтобы нокаутировать соперника. Но финальный гонг помешал ему это сделать.

7 бой. Качественный и эстетически красивый поединок подарили любителям бокса Максим Плешков (Миасс) и Илья Деревянко (Екатеринбург). Южноуралец пустил в ход всю свою артиллерию и закрепил успех градом ударов с обеих рук.

8 бой. Достаточно упорным, хотя и с очевидным исходом получился завершающий программу выставочных боев поединок. Здесь челябинец Дониер Назаров встретил достойное сопротивление в лице Сергея Соколова из Екатеринбурга. Залогом успеха победителя стала хорошая работа рук в ближнем бою.

«Классный турнир, потрясающая атмосфера! Это был мой дебют в профи. И я очень рад завершить его победой. Столько зрителей пришло всех нас поддержать! Мы просто обязаны были показать красивые и зрелищные поединки. Думаю, нам это удалось», — сказал после боя Иван Лузин.

Поздравила наших земляков с победой первый замгубернатора Челябинской области Ирина Гехт. Она же вручила удостоверения мастеров спорта Анастасии Кононовой и Евгении Лочкановой, а также Артему Афанасьеву — «корочку» судьи всероссийской категории.

«Наши ребята выполнили все поставленные цели и задачи. Челябинск всегда отличался уровнем проведения спортивных мероприятий, за это хочется поблагодарить губернатора Алексея Текслера, Федерацию бокса Челябинской области и тех людей, которые делают все для нашего вида спорта — это Евгений и Сергей Вайнштейны», — подвел итоги турнира главный тренер сборной команды Челябинской области по боксу Фаригат Касымов.

Организатором выставочных боев на турнире «Бойцовский клуб» выступила Федерация бокса Челябинской области и промоутерская компания «УралБоксПромоушн».

Завершило программу вечера четыре поединка основного кадра турнира. Здесь в главном бою россиянин Максим Бабанин одержал победу в 6-раундовом поединке над опытным американцем Кевином Джонсоном.