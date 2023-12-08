Американский боксер Кевин Джонсон будет драться на турнире в Челябинске

44-летний боец ранее бился за титул чемпиона мира с Виталием Кличко

Стали известны хедлайнеры турнира по профессиональному боксу в Челябинске, который пройдет 15 декабря во дворце спорта «Юность». Главным его событием станет поединок тяжеловесов, в котором россиянину Максиму Бабанину будет противостоять американец Кевин Джонсон. Последний известен тем, что в 2009 году бился за титул чемпиона мира по версии WBC с украинцем Виталием Кличко, сообщают организаторы турнира.

На вечере профессионального бокса в Челябинске зрители увидят 12 поединков. В центре внимания будут четыре боя, в которых российским бойцам будут противостоять соперники из США. В главном бою встретятся Максим Бабанин и 44-летний американец Кевин Джонсон.

В активе россиянина 6 побед (в том числе 4 нокаутом) и ни одного поражения. А вот его соперник имеет гораздо более серьезный послужной список. На профессиональном ринге Джонсон провел 59 (!) боев. В них он одержал 36 побед (21 нокаутом), потерпел 21 поражение и дважды свел поединки вничью. При этом в его карьере были бои с топовыми соперниками. В их числе — Виталий Кличко (Украина), Тайсон Фьюри (Великобритания), Дерек Чисора (Великобритания), Кубрат Пулев (Болгария), Энтони Джошуа (Великобритания) и другие известные в боксерском мире бойцы.

Соглавным боем станет поединок в тяжелой весовой категории между россиянином Павлом Шульским и американцем Джейсоном Гаверном. Также зрители увидят противостояние в полусреднем весе между россиянином Игорем Свиридченковым и американцем Питером Добсоном и встречу российского боксера Эдгара Гукасяна и американца Хемини Рамиреса (первый средний вес).

Добавим, что до главных боев зрители увидят восемь показательных встреч с участием южноуральцев. На ринг дворца спорта «Юность» выйдут мастер спорта международного класса Алексей Киселев (60 кг), мастера спорта России Тамерлан Касымов (67 кг), Ильяс Додаржонов (75 кг), Иван Лузин (92 кг), профессиональный боксер Максим Плешков и другие боксеры сборной команды Челябинской области. Их соперниками станут спортсмены из разных уголков нашей страны.

Билеты на вечер бокса уже поступили в продажу. Организаторами мероприятия выступят промоутерские компании «УралБоксПромоушн» и «Патриот» при содействии Фонда поддержки спорта.