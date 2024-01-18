60 фигуристов выступят на Всероссийской зимней спартакиаде в Магнитогорске

Они разыграют четыре комплекта наград

С 16 по 18 февраля на ледовой арене «Металлург» пройдут состязания по фигурному катанию на Всероссийской зимней спартакиаде. Впервые турнир такого уровня примет Магнитогорск. Сегодня, 18 января, стал известен состав участников предстоящих соревнований. За четыре комплекта наград будут бороться 60 спортсменов, сообщает оргкомитет соревнований.

«Состав участников соревнований сформирован по итогам серии этапов Гран-при России. Каждый одиночник/пара участвовали в двух из шести российских Гран-при, которые прошли в Уфе, Омске, Красноярске, Казани, Самаре и Москве. Так что на „Спартакиаде сильнейших“ в Магнитогорске соберутся фигуристы, демонстрировавшие лучшие результаты в сезоне», — сообщают организаторы соревнований.

В турнире примут участие по 12 фигуристов в одиночном женском и мужском катании, 10 танцевальных дуэтов и 8 спортивных пар. Всего 60 спортсменов, которые разыграют четыре комплекта наград — в одиночном (женском и мужском) и парном катании, а также в танцах на льду.

В числе танцевальных дуэтов на арене «Металлург» болельщики увидят выступления многократных призеров чемпионатов Европы, трехкратных чемпионов России Александры Степановой и Ивана Букина, победителей и призеров чемпионатов России Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина, бронзовых призеров чемпионата России — 2024 Ирины Хаврониной и Девида Нарижного, а также других танцевальных пар.

Острая и непредсказуемая борьба ожидается среди мужчин. За медали спартакиады будут бороться двукратный чемпион России Евгений Семененко, серебряный призер Владислав Дикиджи, а также серебряный и бронзовый призер чемпионатов России Петр Гуменник. Компанию им составят известные спортсмены — чемпион Европы Дмитрий Алиев, олимпийский чемпион в командном турнире Марк Кондратюк, призер чемпионата Европы Александр Самарин.

В женском турнире болельщики увидят звездный состав: это олимпийская чемпионка в командном турнире Камила Валиева, чемпионка России Аделия Петросян, серебряный призер Софья Муравьева, а также чемпионка России среди юниоров Алина Горбачева, победители и призеры этапов Гран-при сезона Анна Фролова и Ксения Синицына, Вероника Яметова и другие.

В парном катании выступят победители и призеры чемпионата России — 2024. Это олимпийские чемпионы в командном турнире и бронзовые призеры Игр, чемпионы мира и Европы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, призеры чемпионата мира и чемпионы Европы, призеры чемпионатов Европы, двукратные чемпионы России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, чемпионы России среди юниоров Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.

Соревнования продлятся в течение трех дней. 16 февраля, в пятницу, танцевальные дуэты представят ритм-танец, мужчины и пары — короткую программу. В субботу, 17 февраля, определятся победители и призеры в танцах и среди мужчин, а также свои короткие программы покажут женщины. В воскресенье, 18 февраля, фигуристы парного и женского одиночного катания разыграют два комплекта наград.

Напомним, что накануне была открыта продажа билетов на турнир по фигурному катанию в Магнитогорске. Ранее, с 21 по 24 декабря 2023 года, лидеры сборной России выступили на чемпионате страны в Челябинске.