Татьяна Тарасова приедет в Магнитогорск на турнир Всероссийской спартакиады по фигурному катанию

Заслуженный тренер СССР посетит турнир даже в том случае, если ее не пригласят комментировать

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова планирует посетить соревнования по фигурному катанию в рамках Всероссийской зимней спартакиады сильнейших, которые пройдут в Магнитогорске с 15 по 18 февраля. Об этом она сообщила журналистам портала «Матч ТВ».

Тренер сообщила, что обязательно поедет на турнир в Магнитогорск, но пока не знает, в каком качестве.

«Если пригласят работать, буду комментировать. Но поеду точно»,— сказала она.

Напомним, турнир пройдет на арене «Металлург». Звезды российского спорта разыграют четыре комплекта наград: в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.

Ранее организаторы Всероссийской зимней спартакиады сильнейших открыли продажу билетов на состязания по фигурному катанию. В Минспорте Челябинской области рекомендовали поторопиться с покупкой билетов.