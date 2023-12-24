Алексей Текслер наградил медалями победителей и призеров чемпионата России по фигурному катанию

По словам главы Федерации фигурного катания на коньках России Антона Сихарулидзе, мероприятие прошло на высшем уровне

Сегодня, 24 декабря, в Челябинске завершился чемпионат России по фигурному катанию, который проходил с 21 декабря. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поблагодарил спортсменов и вручил им медали, изготовленные златоустовскими мастерами специально для соревнований, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

«Для нас большая честь принимать у себя чемпионат России и лучших спортсменов. Огромное спасибо федерации, Антону Сихарулидзе, всей команде. Сегодня у нас в чемпионате принимала участие целая плеяда выдающихся фигуристов. Помимо действующих спортсменов большое количество звезд фигурного катания приехали к нам, вели трансляцию»,— подчеркнул Алексей Текслер.

Глава Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе отметил профессиональную организацию чемпионата и назвал его эталонным:

«Если спросить любого спортсмена, кто принимал здесь участие, все с восторгом говорят о том, как прошли эти дни в Челябинске. Мы очень благодарны за такое теплое отношение и профессиональную работу всех служб, которые были задействованы»,— сказал Антон Сихарулидзе.

В категории «Танцы на льду» звание чемпионов России завоевали Александра Степанова и Иван Букин. Второе место заняли Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, третье — Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный.

В мужском одиночном катании первое место занял Евгений Семененко. Серебряные и бронзовые медали завоевали Владислав Дикиджи и Петр Гуменник.

В парном катании лучшими стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. На втором месте — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, на третьем — Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.

В женском одиночном катании чемпионкой стала Аделия Петросян. Второе и третье места заняли Софья Муравьева и Камила Валиева.

Все они получили уникальные медали. Победителям и призерам чемпионата в парном катании и в женском одиночном катании их вручил Алексей Текслер.

Завершился чемпионат показательными выступлениями звезд фигурного катания.

Напомним, за последние несколько лет Челябинск не раз принимал крупные соревнования по фигурному катанию. В их числе — Первенство России, Гран-при среди юниоров и другие.