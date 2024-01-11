В Магнитогорске открыли продажу билетов на Спартакиаду по фигурному катанию

Соревнования пройдут в арене «Металлург» с 15 по 18 февраля

Организаторы Всероссийской зимней Спартакиады сильнейших открыли продажу билетов на состязания по фигурному катанию в Магнитогорске. Турнир с участием титулованных звезд российского спорта состоится в арене «Металлург» с 15 по 18 февраля, сообщает региональный минспорт.

В состязаниях примут участие сильнейшие фигуристы России. Большинство из них выступили на недавно прошедшем чемпионате страны в челябинской арене «Трактор». В Магнитогорске на Всероссийской зимней Спартакиаде спортсмены разыграют четыре комплекта наград — в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.

«В продажу поступило ограниченное количество билетов. Поэтому советуем любителям фигурного катания поторопиться с их приобретением. Опыт в проведении чемпионата России в Челябинске показал, что в нашей стране и на Южном Урале много поклонников этого вида спорта. Билеты на топовые виды программы болельщики быстро раскупали», — сообщили Первому областному в региональном минспорте.

Стоимость билетов на соревнования составляет от 300 до 500 рублей. Организаторы предостерегают остерегаться мошенников и приобретать билеты только в официальных точках продаж. При этом советуют обратить внимание на то, что квитки продаются отдельными блоками на определенные виды программы в течение соревновательного дня.

Напомним, что с 21 по 24 декабря в арене «Трактор» на высоком организационном уровне прошел чемпионат России по фигурному катанию на коньках. Наградил победителей и призеров соревнований губернатор Челябинской области Алексей Текслер.Золотые медали на соревнованиях в Челябинске завоевали Аделия Петросян, Евгений Семененко, а также дуэты Александра Степанова / Иван Букин и Анастасия Мишина / Александр Галлямов.