Челябинский верблюд перед стартом cпартакиады предстал в образе спортсмена

Художник из Озерска нарисовала открытки с изображением символа региона

Яркие и стильные открытки с изображением символа Челябинской области нарисовала художник из Озерска в преддверии Всероссийской зимней cпартакиады. Яна Щербатова изобразила двугорбого верблюда спортсменом — с лыжами, коньками, сноубордом и хоккейной клюшкой, а коллекцию рисунков назвала «Из Челябинской области с любовью», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Это не первый подобный спортивный проект, в котором принимает участие талантливый художник из Озерска. Ранее Яна Щербатова нарисовала акварельными красками открытки, посвященные чемпионату России по фигурному катанию, который прошел в декабре прошлого года в челябинской арене «Трактор».

«Я с детства рисую, но серьезно занимаюсь иллюстрацией сравнительно недавно. Впереди нас ждет большое спортивное событие, вся страна будет следить за соревнованиями на Всероссийской зимней спартакиаде. Захотелось поддержать это мероприятие. Так и родилась идея представить символ Челябинской области в необычном спортивном образе. Самое сложное было изобразить мимику верблюда, передать его настроение», — рассказала корреспонденту ИА «Первое областное» Яна Щербатова.

На открытках верблюд представлен в нескольких образах: держит в руках сноуборд на фоне горных склонов, готовится выйти на лед с клюшкой у арены «Трактор», в стильной синей шапочке красуется у ледового дворца «Уральская молния». Автор постаралась на иллюстрациях представить красоты Южного Урала, а также придать символу региона милый образ добродушного и гостеприимного животного, с радостью принимающего гостей соревнований.

Напомним, что основные старты Всероссийской зимней спартакиады пройдут на территории Челябинской области. Соревнования состоятся в пяти городах региона. Сильнейшие спортсмены страны на Южном Урале определят победителей и призеров в восьми видах спорта — шорт-треке, конькобежном спорте, фристайле, сноуборде, фигурном катании, горных лыжах, биатлоне и женском хоккее. Состязания пройдут с 9 по 18 февраля в Челябинске, Миассе, Златоусте, Магнитогорске и Кусе.