Фигуристка Камила Валиева не выступит на Всероссийской зимней спартакиаде в Магнитогорске

Ее лишили завоеванных наград и дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес вердикт в допинговом расследовании фигуристки Камилы Валиевой, приняв решение аннулировать все ее результаты с 2021 года, лишить завоеванных наград и дисквалифицировать на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Таким образом, титулованная спортсменка не сможет выступить на турнире по фигурному катанию, который пройдет с 15 по 18 февраля в Магнитогорске.

Эта история длится уже больше двух лет, а апогея достигла на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Начиналась она с чемпионата России, который прошел в декабре 2021 года в Санкт-Петербурге. Выигравшая турнир Камила Валиева сдала положительную пробу на триметазидин — препарат, нормализующий энергетический метаболизм клеток.

О положительной допинг-пробе фигуристки стало известно только через полтора месяца, в разгар Олимпийских игр в Пекине, когда сборная России, в составе которой была и Валиева, уже выиграла командный турнир (серебряным призером стала сборная США, бронзовым — сборная Японии). Церемонию награждения командного турнира отложили и не провели до сих пор. Задержку с результатом теста Камилы объяснили тем, что в лаборатории в Стокгольме, где проверяли пробу, сперва были рождественские каникулы, а после случилась эпидемия коронавируса.

После обнаружения положительной пробы в Пекине прямо во время Игр состоялось заседание выездной панели Спортивного арбитражного суда, на котором решалось, допустить ли Валиеву до участия в личном турнире Олимпиады. Тогда суд решил, что, пока вина спортсменки не доказана, дисквалифицировать ее нельзя, и допустил россиянку до соревнований, где она заняла четвертое место, хотя считалась фавориткой.

И вот вчера, 29 января, в расследовании CAS была поставлена точка. Высший спортивный суд постановил, что спортсменка виновна в нарушении антидопинговых правил, а поэтому все ее результаты с 25 декабря 2021 года будут аннулированы. Камилу лишат золота чемпионата России — 2022, чемпионата Европы того же года и командного золота Олимпийских игр в Пекине, завоеванных фигуристкой в составе сборной России. Кроме этого, Валиева дисквалифицирована на четыре года, а это значит, что вернуться к соревнованиям фигуристка сможет не раньше 2026 года.





Валиева получила самое строгое наказание из возможных. Как говорится в релизе CAS, решение является окончательным и обязательным. Сторона Камилы в течение 30 дней может подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии в случае процессуальных нарушений CAS. Но уже ясно точно, что она вынуждена будет пропустить состязания по фигурному катанию на Всероссийской зимней спартакиаде. Они пройдут с 15 по 18 февраля на арене «Металлург» в Магнитогорске.