/ Три человека погибли во втором за неделю ДТП на М-5

«Хендэ» столкнулся с грузовым «Мерседесом».

Вторая за неделю авария с участием грузового автомобиля произошла вчера, 17 февраля, на трассе М-5 «Урал». На территории Ашинского района столкнулись «Хендэ» и большегруз «Мерседес». Дорожно-транспортное происшествие унесло жизни трех человек, сообщает ЕДДС Челябинской области.

В результате нарушения правил дорожного движения произошло столкновение легкового автомобиля «Хендэ» и грузового автомобиля «Мерседес». В результате ДТП погибло 3 человека, травмирован 1 человек. Пострадавший госпитализирован в Городскую больницу города Аша, состояние тяжелое. Сотрудниками МЧС произведено деблокирование пострадавшего и тел погибших. — рассказали сайту «Первый областной» в ЕДДС.

По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением, из-за чего прицеп «Мерседеса» занесло, и он выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с легковушкой.

Напомним, это не первое ДТП, произошедшее на трассе М-5 с участием грузового автомобиля, на этой неделе. Ранее, 14 февраля, столкнулись «Лада Калина» и несколько грузовиков. В аварии погибло два человека, которые, как выяснилось позднее, были братьями-близнецами.