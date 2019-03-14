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/ Больше десятка попавших в ДТП машин перекрыли проезд в Златоусте

Больше десятка попавших в ДТП машин перекрыли проезд в Златоусте

На одном участке произошло несколько аварий.
сегодня в 17:34
  |  Происшествия

Несколько ДТП на одном участке дороги произошло в Златоусте. Все случилось возле дома №8 по улице Северо-западный район, 1 квартал. По предварительным данным, все автомобили съезжали со склона и в условиях снегопада не могли вовремя затормозить. В итоге на дороге собралось больше десятка машин — все они участники разных аварий.

Факт ДТП подтверждаем. Сотрудники Госавтоинспекции проводят административное разбирательство. — рассказали сайту «Первый областной» в УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области.

Отметим, что сейчас движение на участке перекрыли, чтобы предотвратить столкновение других машин. Обстоятельства и причины аварии установят позже.

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Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

Лёха Севостьянов
22:01, 14.03.2019
В сети уже шутят по этому поводу

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