/ Больше десятка попавших в ДТП машин перекрыли проезд в Златоусте

На одном участке произошло несколько аварий.

Несколько ДТП на одном участке дороги произошло в Златоусте. Все случилось возле дома №8 по улице Северо-западный район, 1 квартал. По предварительным данным, все автомобили съезжали со склона и в условиях снегопада не могли вовремя затормозить. В итоге на дороге собралось больше десятка машин — все они участники разных аварий.

Факт ДТП подтверждаем. Сотрудники Госавтоинспекции проводят административное разбирательство. — рассказали сайту «Первый областной» в УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области.

Отметим, что сейчас движение на участке перекрыли, чтобы предотвратить столкновение других машин. Обстоятельства и причины аварии установят позже.