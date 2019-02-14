/ Столкновение легковушки и двух грузовиков на М-5 парализовало движение

Четырех человек увезла «скорая».

Авария с участием легкового автомобиля «Лада Калина» и двух грузовиков произошла сегодня, 14 февраля, на трассе М-5. Столкновение машин полностью парализовало движение. Об инциденте сообщили в Упрдор «Южный Урал».

14 февраля на участке км 1780+000 — км 1799+000 автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск (город Миасс) закрыто движение автотранспорта. Причина: столкновение трех грузовых автомобилей и легкового автомобиля. Организованы следующие маршруты объезда через г. Чебаркуль — км и через поселок Кундравы. На месте работает техника подрядной организации ФКУ Упрдор «Южный Урал». — рассказали сайту «Первый областной» представители ведомства.

Как рассказали в управлении ГОЧС Миасса, в аварии пострадали 4 человека, все они были госпитализированы. В настоящий момент последствия аварии ликвидированы, а движение по трассе востановленно.