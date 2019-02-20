/ Ребенок и два водителя погибли в страшной аварии в Троицком районе

При столкновении двух ВАЗов смогла выжить только пожилая женщина.

Жизни трех человек унесло ДТП на автодороге Троиц-Степное-Подосовхох. Там 19 февраля столкнулись ВАЗ-21 124 и «Нива». Легковушка, как сообщают в Госавтоинспекции, вылетела на «встречку» из-за плохих погодных условий.

18-летний молодой человек, управляя автомобилем ВАЗ-21 124, по предварительным данным, в условиях снегопада и метели при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу, предназначенную для встречного движения (выезд на данном участке дороги разрешен), и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-213 100 под управлением мужчины в возрасте 69 лет. — сообщает сайту «Первый областной» пресс-служба Управления ГИБДД по Челябинской области.

В результате столкновения водитель ВАЗ-2112 скончался на месте происшествия, водитель «Нивы» — в медицинском учреждении. Четырехлетний ребенок умер при транспортировке в больницу. Пассажирка «Нивы», 63-летняя женщина, была госпитализирована и сейчас находится под наблюдением врачей.

Сотрудниками Госавтоинспекции выясняются обстоятельства и причины произошедшего.

Видео с места происшествия можно посмотреть здесь.