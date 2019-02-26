/ Подросток и 42-летний мужчина погибли в ДТП с автовозом

На месте аварии организовано реверсивное движение.

Жуткое ДТП затруднило движение на трассе Челябинск-Новосибирск утром 26 февраля. Между собой столкнулись три машины: «Ауди», «Рено Дастер» и грузовой автовоз. Автомобили раскидало по трассе. У «Рено» серьезно повреждена передняя часть, у «Ауди» вывернуто левое колесо. Известно, что два человека погибли в столкновении. Они находились во французской иномарке.

В 8:20 на 29 километре трассы Челябинск-Новосибирск водитель «Ауди» 1997 года рождения, водитель «Рено Дастер», мужчина 1976 года рождения, водитель грузового автовоза, по предварительным данным, совершили между собой столкновение. В результате водитель «Рено Дастер» и его пассажир, девушка 2002 года рождения, получили смертельные травмы. В настоящее время на месте ДТП сотрудниками ГИБДД проводятся регулировочно-распределительные действия, организовано реверсивное движение до эвакуации транспортных средств. — сообщили сайту «Первый областной» в УГИБДД региона.

Водителям рекомендуют переждать время затруднения возле дорожных сервисов или найти дорогу для объезда. Сейчас по факту происшествия организована проверка, после чего будет установлен механизм совершения ДТП.

Видео с места жуткого ДТП смотрите на 1obl.tv.