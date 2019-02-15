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/ Братья-близнецы погибли в аварии с большегрузами на трассе М-5

Братья-близнецы погибли в аварии с большегрузами на трассе М-5

Первую помощь пострадавшим оказывали очевидцы ДТП.
сегодня в 12:16
  |  Происшествия

Очевидцы страшного происшествия с участием двух грузовиков и «Лады» на трассе М-5, которое произошло вчера, 14 февраля, рассказали подробности аварии. Вставшие в пробку автомобилисты старались всеми силами помочь пострадавшим, реанимировать их, поддерживали до приезда «скорой».

Я подошла к первому — дышит слабо, синеет, начали искать пульс — есть. Позже я поняла: внутреннее кровотечение, и я ничего не могу. Я побежала к парню в крови: не дышит, пульса нет. Я приняла решение перевернуть и попробовать реанимировать. Стали помогать люди, вдвоем с Вовой мы смогли раздышать парня и сердечко завелось. Я сидела с ним, пытаясь дать дышать, потому что он захлебывался, параллельно уговорила парней держать девочку, она пыталась встать, а нельзя, и кричала. Когда отмерзли колени, я просто легла к парню и держала его так, чтобы он не падал на живот и дышал. Мужчины пытались помочь водителю, я лишь смотрела, чтоб дыхательные были у водителя чистые и он дышал. — рассказала на своей странице в «Фейсбук» специалист по связям с общественностью благотворительного фонда «Искорка» Вера Касаткина.

Приехавшие позднее машины скорой помощи забрали всех пострадавших. Двоих человек спасти не удалось. Водитель «Лады» умер по дороге до больницы, а мужчина-пассажир скончался в реанимации. Позднее выяснилось, что погибшие приходились друг другу братьями-близнецами.

Как рассказали в министерстве здравоохранения Челябинской области выжившие в ДТП девушки находятся в больнице, их состояние оценивается как тяжелое. Последствия аварии попали на видео

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Комментарии

Вера Касаткина
14:50, 15.02.2019
Дорогие журналисты, это не я была на трассе. Я привела цитату Полины Кефер и написала, что это её цитата!!!
Наберите В контакте: Полина Кефер - на её страничке вы найдёте более полный рассказ.
Я НЕ БЫЛА ОЧЕВИДЦЕМ АВАРИИ!!!

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