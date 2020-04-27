В Сатке состоится суд над владельцем взорвавшейся заправки

Крупный инцидент произошёл перед Новым годом.

Послушать 00:00

Прокуратура Сатки направила в суд уголовное дело о взрыве газовой заправки, который произошёл в канун Нового года. На скамье подсудимых окажется владелец комплекса.



Установлено, что заправка работала с сентября по декабрь 2019 года, однако не была зарегистрирована в Государственном реестре опасных производственных объектов Ростехнадзора и не отвечала требованиям безопасности. В итоге 30 декабря во время заправки одной из машин случился взрыв.

«Вечером 30 декабря 2019 года во время заправки газом автомобиля одного из потребителей произошла разгерметизация в газозаправочной колонке, выброс струи газа с последующим воспламенением и взрыв. В результате указанного происшествия потерпевшему причинен вред здоровью средней тяжести, поврежден его автомобиль, строения автозаправочной станции, уничтожено оборудование автогазозаправочной станции»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Отметим, что владелец заправки возместил потерпевшему причиненный преступлением вред. Уголовное дело по части 1 статьи «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» УК РФ направлено в Саткинский городской суд для рассмотрения по существу.