Причиной взрыва на АЗС в Сатке стала человеческая халатность

Нарушение техники пожарной безопасности привело мужчину в ожоговое отделение.

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Пострадавшим от взрыва на АЗС стал 31-летний мужчина — пассажир «ВАЗ-2112», проживающий в Башкортостане. Сообщается, что он самостоятельно заправлял машину газом. С места ЧП его доставили в ГБУЗ «Саткинская ЦРБ» с ожогами лица и кистей рук 3 степени.

«Мужчина сейчас находится в реанимации, у него наблюдается неплохая динамика, в ближайшее время он будет переведен в городскую больницу № 6 Челябинска», — прокомментировала пресс-секретарь областного минздрава Марина Сергеева.

Известно, что возгорание газовоздушной смеси с последующей разгерметизацией оборудования произошло на несанкционированной газовой заправке.

«Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации газозаправочного оборудования. По всем установленным правилам автовладельцу запрещено заправлять свое транспортное средство при наличии на АГЗС оператора или заправщика», — сообщают в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Напомним, что в пожарную часть сообщение о возгорании поступило в 20:06, на борьбу с огнем без промедления выехал отряд сотрудников, который к 20:24 ликвидировал пламя. Известно, что к данному часу движение для автотранспорта в районе заправки уже открыто. Дополнительно, в городской администрации Сатки сообщили, что отключение электричества в городе не было связано со взрывом.