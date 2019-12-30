Свидетелями пожара, а затем и вызвавшего им взрыва стали саткинцы, возвращавшиеся домой. Возгорание произошло на частной автозаправочной станции, которая находится на перекрестке улиц Орджоникидзе и 100-летия комбината Магнезит. Огромное облако из пламени запечатлели видеорегистраторы и камеры телефонов проезжающих мимо автовладельцев. По предварительным данным пострадал один человек.
«Пострадал мужчина, он сейчас в реанимации. Там волной собаку снесло прямо с будкой, тоже насмерть. Ничего от нее не осталось», — рассказывает собственный источник сайта «Первый областной» с места событий.
Причина произошедшего пока не ясна, но очевидцы делятся версией о том, что на газовой колонке оторвался шланг. Из-за взрыва на нескольких улицах города было отключено электричество. В произошедшем разбираются правоохранительные органы и МЧС.