В Сатке взорвалась автозаправка

ЧП произошло в час пик в оживленной части города.

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Свидетелями пожара, а затем и вызвавшего им взрыва стали саткинцы, возвращавшиеся домой. Возгорание произошло на частной автозаправочной станции, которая находится на перекрестке улиц Орджоникидзе и 100-летия комбината Магнезит. Огромное облако из пламени запечатлели видеорегистраторы и камеры телефонов проезжающих мимо автовладельцев. По предварительным данным пострадал один человек.

«Пострадал мужчина, он сейчас в реанимации. Там волной собаку снесло прямо с будкой, тоже насмерть. Ничего от нее не осталось», — рассказывает собственный источник сайта «Первый областной» с места событий.

Причина произошедшего пока не ясна, но очевидцы делятся версией о том, что на газовой колонке оторвался шланг. Из-за взрыва на нескольких улицах города было отключено электричество. В произошедшем разбираются правоохранительные органы и МЧС.