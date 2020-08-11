Сотрудники челябинской АЗС слили мимо кассы бензина на 10 миллионов рублей

За мошенничество суд вынес приговор двум программистам и 15 операторам-кассирам.

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Тракторозаводский районный суд вынес приговор 17 челябинцам, которые почти два года похищали деньги АЗС, сливая бензин мимо кассы. Все они признаны виновными в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору, часть — в крупном, другая — в особо крупном размерах (ст. 159 УК РФ).

Сначала осудили двух программистов, которые работали в ООО «Прайс». Договорившись, вместе с 15 операторами-кассирами, они похищали деньги с АЗС, которым компания поставляет топливо.

Если клиент не просил чек и расплачивался наличными, оператор проливал необходимое количество литров бензина, а сам проводил операцию по отмене реализации топлива. Затем кассир сообщал номер программистам, а те удаляли необходимую информацию с помощью удаленного доступа к компьютеру. «Заработанные» деньги делили между собой все участники группы.

«За период с мая 2015 по апрель 2017 года сумма ущерба от преступных действий соучастников составила свыше 10, 5 миллиона рублей. В ходе предварительного расследования наложен арест на имущество подсудимых — гаражный бокс, земельный участок, два автомобиля „Тойота“, автомобиль „Ауди“. Одним из подсудимых добровольно возмещен ущерб на сумму 142 тысячи рублей», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Суд назначил приговор в зависимости от роли каждого из экс-сотрудников АЗС, размера похищенной суммы, а также юридической квалификации действий. Все они получили от двух до четырех лет лишения свободы каждый, с испытательным сроком от четырех до пяти лет.