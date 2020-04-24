Рыбак погиб на реке Ай в Саткинском районе

Мужчина отправился на природу вместе с друзьями.

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В Саткинском районе на реке Ай погиб рыбак. Мужчина, вместе с товарищами в ночное время хотел порыбачить на катамаране, но компания не справилась с течением.



Инцидент произошёл 20 апреля. 60-летний мужчина отправился на рыбалку вместе со своими друзьями на реку в районе Порогов. С вечера товарищи накачали надувной катамаран. Затем они приготовили ужин и выпили, а в час ночи решили порыбачить. Компания спустила катамаран на воду, но не справилась с течением и их понесло в в сторону Межевого.

«Недалеко от Верхнего Айска всех троих сшибло с катамарана стволом дерева. Хозяин катамарана смог забраться на плавсредство, после чего подобрал с воды одного товарища, через некоторое время они обнаружили и третьего и втащили его на катамаран. Мужчина был жив, но хрипел. Добравшись до берега, один из товарищей побежал за помощью в деревню»,— рассказали «Первому областному» в администрации Саткинского района.

«Скорая», прибыла на место происшествия через 20 минут. К этому моменту мужчина уже не подавал признаков жизни. Также на место происшествия прибыли сотрудники полиции и пожарной части. Позже судебно-медицинская экспертиза позже установила, что смерть наступила в результате переохлаждения и обширного инфаркта.