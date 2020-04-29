Забили кочергой и подожгли дом: южноуральца будут судить за жестокую расправу

Убийство было совершено восемь лет назад.

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В Челябинской области перед судом предстанет 33-летний местный житель, ставший соучастником преступления восемь лет назад. Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

В декабре 2012 года в Златоусте он выпивал вместе с приятелем в гостях у потерпевшего. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого двое избили хозяина дома ногами и кочергой, после чего положили жертву на диван. Затем они продолжили распивать спиртное, после чего уснули.

«В утреннее время, обнаружив, что собутыльник мертв, подожгли дом и скрылись с места преступления. Смерть потерпевшего наступила на месте преступления в результате тупой травмы живота», — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Второй соучастник скончался, поэтому уголовное преследование в отношении него прекращено. Дело обвиняемого рассмотрит городской суд Златоуста.