В Магнитогорске из окна третьего этажа выпал 10‑месячный ребенок

Пострадавшего госпитализировали с травмами

Из окна третьего этажа квартиры на улице Первомайской выпал 10-месячный мальчик. Ребенок остался жив. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

ЧП сучилось накануне, 16 июня. Мальчик оперся на москитную сетку открытого окна и выпал вместе с ней.

«Ребенок получил травмы и был госпитализирован. С родителями проведена профилактическая беседа. Устанавливаются все обстоятельства происшествия», — рассказали в региональном полицейском главке.

Как ранее писал наш сайт, четырехлетний мальчик погиб после падения из окна в Магнитогорске.

13 июня из окна второго этажа многоквартирного дома в Магнитогорске выпал четырехлетний мальчик. Ребенка госпитализировали.

Из окна многоквартирного дома в Челябинске выпал восьмилетний мальчик. Дошкольник надавил на москитную сетку и вывалился вниз вместе с ней. Ребенка с травмами доставили в больницу.

Мальчик полутора лет выпал из окна второго этажа дома по улице Дегтярева в Металлургическом районе Челябинска. Ребенка госпитализировали.

10 мая в Ленинском районе Челябинска из окна седьмого этажа выпал восьмилетний мальчик. Он был доставлен в Челябинскую областную детскую клиническую больницу.