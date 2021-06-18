Торги по продаже аэропорта в Магнитогорске продлили из-за большого интереса инвесторов

Объектом заинтересовалось слишком много потенциальных покупателей

Торги по продаже Магнитогорского аэропорта продлили до 29 июня. Решение было принято из-за того, что потенциальные инвесторы проявили слишком активный интерес к объекту. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе «Российского аукционного дома» (РАД), который является организатором торгов.

«Экспозицию продлили, чтобы обеспечить возможность участия максимально широкому кругу инвесторов, так как актив очень заинтересовал рынок», — заявил глава департамента приватизации РАД Григорий Начинкин.

При этом в РАД отказались называть список участников торгов. Информация о компаниях, которые хотели купить аэропорт Магнитогорска, будет доступна после подведения итогов.

По данным «Ъ», сейчас покупкой всерьез интересуется только холдинг «Новапорт», объединяющий 19 российских аэропортов (принадлежит группе AEON Corporation Романа Троценко и казахстанскому инвестфонду Meridian Capital). «Новапорт» в том числе владеет Челябинским аэропортом.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», торги по продаже Магнитогорского аэропорта должны были состояться в середине июня. Начальная цена объекта — 113,9 млн рублей. Сейчас аэровокзал находится в федеральной собственности.

Через аэропорт Магнитогорска совершают рейсы четыре авиакомпании: «Россия», S7, Nord Wind («Северный ветер») и Red Wings. Основные направления — Москва, Новосибирск, Симферополь, Сочи, Екатеринбург и Минеральные Воды. По данным за 2019 год, общий пассажиропоток аэропорта составил 265,4 тыс. человек.