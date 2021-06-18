Турист из Челябинска утонул в Абхазии

Из-за шторма водолазы не могут найти тело

В акватории возле города Гагра утонул 48-летний житель Челябинска. Несчастный случай произошел утром 17 июня. Об этом сообщает МЧС Абхазии.

«Российский турист, житель Челябинска, Нестеров Михаил Николаевич, 1973 года рождения, утонул в акватории города Гагра», — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Тело погибшего челябинца не могут найти из-за сильного шторма и почти нулевой видимости под водой. Водолазы начнут работать, когда погода улучшится.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», в сентябре прошлого года в Крыму утонула 20-летняя уроженка Челябинской области Лилия Бирулина. Девушка отправилась на прогулку на катере в компании московского бизнесмена Петра Шапиро. Пара решила искупаться в море. Начался шторм, судно отнесло ветром. Лилия, попытавшись добраться до берега вплавь, утонула на глазах у своего спутника. По факту происшествия в отношении Шапиро было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Позже дело переквалифицировали на часть 2 статьи 263 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В марте уголовное дело в отношении бизнесмена было прекращено.