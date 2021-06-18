Заводчанин из Аши покорил Эльбрус

Восхождение заняло неделю

Руководитель отдела внутреннего аудита Ашинского метзавода Игорь Жаринов взошел на западную вершину Эльбруса в составе группы любителей из 26 человек. Турист поднял на самую высокую точку России (5642 метра) флаг Горно-металлургического профсоюза России, сообщает пресс-служба объединения работников.

Оптимистичный погодный прогноз оказался ошибочным, и участникам экспедиции пришлось весь путь до вершины пробираться сквозь метель и «молоко». Восхождение с учетом акклиматизации заняло неделю. Сначала туристы находились в базовом лагере в высокогорном поселке Терскол. Оттуда совершили выходы на гору Чегет (3100 м) и к обсерватории на склоне Эльбруса (3400 м). На третий день перешли в штурмовой лагерь на высоту 3700, сходили на высоту 4100, к «Приюту одиннадцати».

На четвертый день был самый сложный акклиматизационный выход на Скалы Пастухова. После него из-за горной болезни часть группы отказалась от штурма и вернулась. Остальные продолжили подготовку. На шестой день на вершине был сильный ветер, поэтому штурм перенесли на следующий. Начали его в два часа ночи, при снегопаде и сильном тумане. Температура с высотой опускалась все ниже и к вершине была ниже минус 30. В таких условиях людей могли развернуть в любую минуту, но опытные гиды позволили достичь цели.

«Романтика и красота гор заканчиваются на высоте 3000 метров. Дальше начинается тяжелое испытание горной болезнью. Нехватка кислорода сильно сказывается на физическом состоянии. Поэтому, когда мы достигли вершины, не было чувства восторга и эйфории. Было ощущение, что наконец-то это испытание закончилось», — делится впечатлениями Игорь Жаринов.

К этой вершине Игорь шел больше 25 лет. Туризмом он занимается еще со школы и уже тогда ходил в горы. Прошел Южный и Средний Урал.