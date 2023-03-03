В Магнитогорске бывшего замначальника полиции города осудили за мошенничество

Сотрудники УФСБ задержали Мурата Ахметова в июне 2022 года

Ленинский районный суд Магнитогорска признал бывшего заместителя начальника полиции городского УМВД Мурата Ахметова виновным в двух эпизодах мошенничества — на 100 тыс. и 430 тыс. рублей. Мужчину приговорили к условному лишению свободы на два года и шесть месяцев. Информация об этом опубликована на сайте городского суда. Испытательный срок составит три года. В это время Ахметову нельзя без предупреждения менять место постоянного жительства и следует ежемесячно отмечаться.

Кроме того, Ахметову нужно будет заплатить штраф в размере 60 тыс. рублей. В течение одного с половиной года он не сможет занимать руководящие должности на госслужбе.

Приговор пока что не вступил в законную силу. Обжаловать его можно в течение 15 дней. Подсудимый свою вину во время рассмотрения дела не признавал. Следственные органы уже заявили, что обжалуют приговор бывшему замначальника полиции Магнитогорска «с учетом общественной опасности совершенного преступления».

Напомним, что Мурата Ахметова задержали в июне 2022 года сотрудники УФСБ России по Челябинской области. Сначала ему предъявили обвинение в получении взятки от местного жителя, чтобы его не привлекли к уголовной ответственности. Ахметов некоторое время находился в СИЗО, а после был под домашним арестом. Позже обвинение переквалифицировали на мошенничество.

Служебную проверку проводили оперативники подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области. Сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

