В Челябинске двух мужчин будут судить за производство 69 кг мефедрона

Цех обвиняемые оборудовали в частном доме

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение в отношении двух жителей региона. Их обвиняют в незаконном производстве наркотиков и приобретении прекурсоров наркотических средств (часть 5 статьи 228.1 УК РФ, часть 2 статьи 228.3 УК РФ). Об этом сегодня, 2 марта, сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, в период с февраля по апрель прошлого года обвиняемые оборудовали производство по изготовлению мефедрона в частном доме в селе Ларино Каслинского района.

«Используя прекурсоры, обвиняемые незаконно произвели 69 килограммов мефедрона. В ходе расследования уголовного дела на автомобиль и денежные средства обвиняемых наложен арест. В отношении неустановленных соучастников уголовное дело выделено в отдельное производство»,— рассказали в областной прокуратуре.

Дело рассмотрит Челябинский областной суд.