Суд изменил приговор экс‑директору ПО «Монтажник»

Для Алексея Павлюка уменьшили срок заключения

Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении бывшего директора Производственного объединения «Монтажник» Алексея Павлюка. Осужденному назначили окончательное наказание в виде лишения свободы на срок три года и шесть месяцев со штрафом в размере 500 000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.



Ранее осужденного приговорили к четырем годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей. После апелляции Павлюка освободили от наказания за фальсификацию доказательств (часть 1 статья 303 УК РФ) из-за истечения срока давности. Из осуждения за присвоение денег с использованием служебного положения (часть 3 статьи 160 УК РФ) исключили формулировку «растрата».

Арест на имущество Павлюка сохраняется. Приговор о взыскании с экс-директора 16,2 млн рублей в пользу акционерного общества суд оставил без изменений.

Напомним, в конце сентября 2020 года суд ввел внешнее наблюдение в ПО «Монтажник», которое принадлежит семье экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. В 2017–2018 году магнитогорская компания получила как минимум пять контрактов на выполнение различных подготовительных работ строительства конгресс-холла на берегу реки Миасс, но здание так и не было построено.