В Южноуральске ОПГ пойдет под суд за кражу свиней и комбикорма с предприятия

Ущерб составил около 900 тысяч рублей

В Южноуральске завершено расследование уголовного дела о краже 255 голов свиней и 2,4 тонны комбикорма (пункт «а» части 4 статьи 158 УК РФ) в отношении работников сельхозпредприятия. Об этом сегодня, 1 марта, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

По версии следствия, злоумышленники работали на разных должностях. 40-летний ранее судимый начальник охраны предприятия привлек к своему преступному замыслу трех скотников, двух инженеров и водителя со стороны.

«В течение полугода начальник охраны пропускал на территорию предприятия транспортное средство, где остальные члены организованной группы погружали в машину поросят и комбикорм. Впоследствии похищенное обвиняемые сбывали на территории Увельского района, а деньги делили», — рассказали в региональном полицейском главке.

Часть похищенного корма и скота в ходе следствия вернули владельцу.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.