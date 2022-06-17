В Магнитогорске в получении взятки подозревается замначальника городского управления полиции

Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения

Следственный комитет РФ по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении заместителя начальника управления полиции города Магнитогорска Мурата Ахметова. Он подозревается в получении взятки. В настоящий момент решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, сообщает Следственное управление СК России по Челябинской области.

По данным следствия, подозреваемый получил взятку от заинтересованного лица за совершение незаконных действий по не привлечению местного жителя к уголовной ответственности за совершение преступления.

«В настоящее время сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. При подтверждении его вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его непосредственные руководители — привлечены к дисциплинарной ответственности», — отметили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.